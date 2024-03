Rimac: Sabor je raspušten sad zbog ova dva razloga

Podijeli :

N1

Profesor s Pravnog fakulteta Ivan Rimac bio je gost Newsrooma u kojem je s našom Ankom Bilić Keserović razgovarao o raspuštanju Sabora i o tome kolike šanse za pobjedu na parlamentarnim izborima imaju vladajući, a koliko koalicija.

“Već dugi niz kampanja događa se da oni koji su na vlasti koriste svoj položaj da u ime svoje funkcije koju još uvijek obavljaju otvaraju nova gradilišta, nove projekte, promoviraju nove početke radova. Ne znam koliko građani više na to obraćaju pažnju i koliko će ih to uvjeriti da glasaju za njih. Ima demokracija u kojima je to i zabranjeno. U Japanu vlada mora dati kolektivnu ostavku kad se raspisuju izbori, vlada može nastupati na izborima kao kandidat, ali ne više u ulozi koju je imala do sada”, rekao je profesor na Pravnom fakultetu Ivan Rimac.

Profesor Rimac navodi da je kampanja počela već početkom godine.

“Mislim da je i jednima i drugima bitno da to provedu do kraja jer to na kraju krajeva košta. Da bi kampanja trajala do jeseni, svi bi se pretjerano istrošili i ne bi bili aktivni što bi se odrazilo na odaziv birača. Glasači bi tad u jednom razdoblju doživjeli šutnju u političkom smislu. Ovako imamo aktivan početak godine”, rekao je profesor.

Rezime rada Sabora: Analitičar izdvojio dvije zastupnice, pogledajte po čemu su odskakale Kad će izbori? Milanović: Vojna tajna. Reći ću vam sutra

Komentirao je i koaliciju lijevo-liberalnih stranaka.

“Mislim da je skup stranaka na Markovom trgu u stvari dao signal HDZ-u da ne smiju više oklijevati s izborima jer je bilo evidentno da će se okrupniti opcija na ljevici i da će doći do sporazuma lijevo-liberalnih stranaka koje imaju veliki potencijal. Raspuštanjem Sabora su ih htjeli dovesti u Zeitnot u kojem će se morati brzo organizirati kako bi napravili i neku kampanju, a drugi razlog je bio najava velikih prosvjeda u drugim gradovima što bi značilo korist tim strankama. HDZ je uspio poremetiti malo taj trend koji je bio vidljiv. Kampanja izvan Sabora se ne mora odvijati po pravilima predsjednika Sabora. HDZ je u nekoliko navrata pokušao s pozitivnom kampanjom i svaki su ih put zadesile afere koje su bile interesantnije. Afere koje su krenule u siječnju su prijetile da im poptuno poremete plan pozitivne kampanje. Imenovanje Ivana Turudića za glavnog državnog odvjetnika i Lex AP su bili toliko interesantni javnosti da su prekrili njihovu pozitivnu kampanju. Već je spor s glavnom europskom tužiteljicom Laurom Kovesi dovoljno uzburkao javnost i naštetio rejtingu HDZ-a te im otežalo pozitivnu kampanju”, kazao je.

Rimac smatra da ako se paralelno pojavljuju informacije iz istraga, to skreće pažnju s onoga što političari pričaju u svoju korist.

“Mislim da je bio pogrešan korak da se istrage koje vodi EPPO maknu ili odlože za neko drugo vrijeme iza izbora, a da do izbora to ne bude tema u javnom prostoru. Na žalost Andreja Plenkovića to nije uspjelo i otvorilo je još više prijepora i sumnji zašto je on uopće ulazio u prijepor s Kovesi. Ta afera je neznantno velika u usporedbi s onima koje su bile financirane domaćim sredstavima. Mislim da je to vrh sante leda koja se vuče s drugom upotrebom eurpskog novca koja je vezana s obnovom od potresa”, rekao je Rimac.

Kazao je i što očekuje od stranaka opozicije.

“Za skupinu u lijevo-liberalnoj skupini je bitno uspostaviti tu koaliciju. Ovdje se radi o ideološkom raslojavanju. Ako oni pokažu dovoljnu veličinu, oni će gravitacijski povući sve one nezadovoljne ovom vlašću. Odmičući se od krajnje desnice prema centru, HDZ je povećevao svoje biračko tijelo. Ova velika koalicija je toliko široka da može prihvatiti širok krug birača koje može uvjeriti da velika koalicija može stabilizirati državu. Ako želite osvojiti vlast, morate napraviti neke utilitarne pothvate. Jedan od tih pothvata je da se napravi velika koalicija koja bi u što više izbornih jedinica bila pobjednik. Ideja da naprave veliku koaliciju samo zato da bi opet svi zajedno sjedili u Saboru kao oporba nema smisla. Moraju pokazati zrelost i unutar izbornih jedinica prepoznati tko je vidljiviji kako bi dobio glasove”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.