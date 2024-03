Kad će izbori? Milanović: Vojna tajna. Reći ću vam sutra

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi na Dugom otoku. Novinarima nije htio otkriti datum izbora, o kojemu treba odlučiti sada kad je raspušten Sabor. Kaže kako je već odlučio, ali datum će otkriti kad se vrati u Zagreb.

Na pitanja novinara o datumu izbora, predsjednik kaže da je odlučio kada će biti. “Vojna tajna. Reći ću vam sutra, kad se vratim u Zagreb. Ovo je bilo 4 godine beščašća”, rekao je predsjednik dodajući da je zlo vrijeme završilo nasilničkim instaliranjem Turudića.

“Izražavao sam se o Ustavnom sudu svakako, ne bez argumenata, a jučer su valjda i oni shvatili da tako dalje ne može”, rekao je.

Zastupnici izglasali lex AP. Raspušten Sabor

Predsjednički izbori bit će u studenom ili prosincu. “S tim računajte, idemo raditi posao do kraja”, jasan je oko termina izbora na kojima će se birati njegov nasljednik ili nasljednica.

“Donesen je taj zakon AP što je vrlo neoriginalno, tako se zakoni nazivaju već godinama. Počelo je s lex Komadina. Ovo je pokušaj discipliniranja i sređivanja stanja tamo gdje postoji građanski neposluh i građanska sviejst o tome da se neke stvari moraju učiniti javnima jer se neče znati tko krade, laže i drpa”, kaže o izglasavanju tog zakona danas u Saboru i dodaje kako je Plenkoviću životna opasnost te da je on protektor lopova i korupcije u Hrvatskoj. “Možda to ne bih rekao prije sedam godina, ali sada to svako dijete kuži, svaka sredina”, kaže.

Predsjednik je novinarima otkrio i da voli konzervirane sardine i srdele, a iznenadio se kad je čuo da je nekadašnja tvornica Neptun preselila u Srbiju. Našalio se pitajući kako se sada zove.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.