Roditelji ubijene Mihaele: “Gledao je kako umire naše dijete i nije joj pružio pomoć”

Podijeli :

N1

Na osječkom Županijskom sudu prošlog je četvrtka počelo suđenje osječkom policajcu Marku Smažilu, osumnjičenom za ubojstvo 21-godišnje studentice Mihaele Berak. Obrana osječkog policajca izvijestila je kako okrivljenik priznaje krivnju, ali ne za kazneno djelo iz optužnice, već za prouzročenje smrti iz nehaja, u kojem nije bilo namjere. Roditelji ubijene Mihaele Berak, Jadranka i Ivica, razgovarali su s našom Vanjom Kranic. Osvrnuli su se na iznešenu obranu, a ispričali su i da su pisali ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću od kojeg nikad nisu dobili odgovor.

Shrvani roditelji su se najprije osvrnuli na obranu policajca.

“Ono što on pokušava, ne znam što još možeš… Kad pogledamo od početka, laganje, manipuliranje, stvaranje kojekakvih lažnih priča, izvlačenje na sve moguće načine, eto sad mu je preostalo još to ‘nisam htio, dogodilo se’. Vjerojatno će ta priča kod nekoga proći. Od početka, njegov stav, držanje, laganje, nepomaganje nekom tko je životno ugrožen… On je gledao kako umire naše dijete i nije joj pružio pomoć i to je ono što ubija. Strašno. Ne znam koliko još laži može smisliti. Ostali smo bez svog djeteta”, ispričala je majka Jadranka.

Okrivljeni Marko Smažil priznaje krivnju za ubojstvo studentice Mihaele, ali iz nehaja Pravda za Mihaelu Berak

“Meni je to sve ličilo na spašavanje vojnika Ryana. Mi smo 99% stvari saznali od novinara. Ako ćemo gledati da je on zadužio futrolu, hvalio se, vadio, stavljao pištolj u futrolu, vadio, repetirao pištolj, uperio u nekoga pištolj i okinuo… Ako uperim pištolj u nekog, i opalim, a pritom sam policajac, to je ubojstvo, ne može tu biti nehaja. Bolnica je od tog mjesta oko 500 metara zračne linije. Da je odmah nazvao hitnu, on je prometni policajac bez dozvole, da je nazvao bilo koga da moje dijete odvede do bolnice, možda, ali pokušao si, ali ovako nisi ništa, ovako si oprao ruke kao Poncije Pilat”, kazao je otac Ivica.

Ispričali su da nisu ništa znali dok novinari nisu počeli ispitivati.

“Znalo se da se nešto desilo, a i dalje su šutjeli. Dotični gospodin, načelnik policije, rekao je ‘sve je uređeno kako treba, osim komunikacije s novinarima'”, prisjetio je shrvani otac.

“Nije se smjelo dogoditi da mi roditelji palimo svijeću svom djetetu”

Komentirali su i očekuju li pravično suđenje.

“Jako teško pitanje. Ne bih voljela suviše rano zaključivati jer smo na samom početku, tek su četiri svjedoka ispitana, zatvoreno je suđenje za javnost, to opet možemo gledati dvojako. Nadamo se da će pravda biti zadovoljena. U jako smo teškom stanju. Najmanje imamo snage o tome razmišljati. Zašto? Izgubili smo ono što se nije smjelo izgubiti, nije se smjelo dogoditi da mi roditelji palimo svijeću svom djetetu, da mi svom djetetu biramo lijes. Mi smo izgubili nešto što nismo smjeli izgubiti, on je nama ubio dijete”, nastavila je majka Jadranka.

Dodaje da čak i ako je bilo slučajno kako policajac tvrdi, onda se moralo pokušati pomoći. “Pomisao da je on gledao kako njezino tijelo napušta život – strašno.”

“Vidjeli smo slike sa suđenja, ne vidim da je uznemiren, čak smo vdijeli ljutnju i hladnoću, što puno govori o njemu. Ne znam što više reći o njemu…”, kazao je Ivica.

Pisali su Božinoviću

Mihaelini roditelju su pisali i ministru Božinoviću. Odgovor nikad nisu dobili.

Građani traže ostavku ministra Božinovića zbog šutnje u slučaju ubojstva osječke studentice Šef osječke policije: Djevojka je slučajno ubijena, policajac se hvalio pištoljem…

“Da utječe na osječke čelnike, ove dotične, koji su se oglašavali bez imalo obzira na bol koju prolazimo, u tim danima kad nismo spavali i jeli, mi smo ga zamolili ‘vi imate moć njima zabraniti da javno istupaju, budući da iznose samo ono što je iznio osumnjičeni’. Oni su njega javno zastupali, iznosili su kako je ona dolazila njemu u stan kao i obično, samom tom pričom, oni su opravdavali, jer eto da ona nije dolazila to se ne bi dogodilo. Sam čin uperivanja otužja u nekog je kazneno djelo, a tek ovo ostalo… Nikad nismo dobili odgovor od ministra Božinovića”, ispričala je Jadranka.

“Ubio nam je dijete, ubio je i nas”, poručila je.

“U situacijama kad sjedimo za stolom, kad vidim jedno mjesto prazno… Uvijek mi je bila navika kupiti četiri komada voća, nečega, ja donosem četiri komada, a imam tri osobe u kući”, dodala je Jadranka.

“I dan danas mi se zna dogoditi da postavim četiri tanjura na stol”, naveo je Ivica.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Burne reakcije na uvođenje Rodnih studija: “Penava se miješa u stvari koje ne razumije” Najezda zmija u dijelovima Hrvatske, jedna žena pronašla cijelo leglo u svom dvorištu