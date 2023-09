Šef osječke policije: Djevojka je slučajno ubijena, policajac se hvalio pištoljem…

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Načelnik osječko-baranjske policije Ladislav Bece na sjednici Gradskog vijeća Osijeka podnio je izvješće o stanju sigurnosti u Osijeku za prvih šest mjeseci ove godine.

Pritom je govorio o ubojstvu 21-godišnje Mihaele Berak, koju je službenim pištoljem ubio 27-godišnji policajac Marko Smažil u svom stanu 20. rujna.

“Priznajem jedino da je komunikacija s javnosti bila nespretna”, izjavio je Bece, prenosi Jutarnji list.

Čak je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio da ne vidi nikakav problem u postupanju policije. A Bece je i pred Gradskim vijećem Osijeka u izvješću spomenuo ovaj slučaj pa ponovio da je policajac zaposlen prošle godine, kao i da je prije mjesec i pol dana zadužio pištolj.

Načelnik osječko-baranjske policije se oglasio zbog smrti studentice: “To je školski primjer”

“Prilikom prekvalifikacije za zanimanje policajac uspješno je prošao zahtjevne liječničke, psihološke i motoričke preglede, kao i edukaciju o oružju. Ono što smo do sada utvrdili je da su se djevojka i policajac poznavali oko mjesec dana, a ona je u više navrata dolazila k njemu u stan. Tog je dana policajac na našoj porti radio do 18 sati, a tog je dana zadužio novu futrolu”, otkrio je Bece pa nastavio:

“Kada je došao u stan, djevojka je došla k njemu kao i ranije, a on se hvalio novom futrolom, pokazivao je, vadio pištolj, streljivo, vraćao, repetirao… i u jednom trenutku, najvjerojatnije zbog lošeg baratanja oružjem, došlo je do opaljenja i streljivo je pogodilo mladu djevojku.”

Informacije u medijima je ocijenio kao krive, ali o detaljima nije mogao govoriti, piše Jutarnji list.

Božinović o ubojstvu studentice u Osijeku: “Nema pogodovanja, policija je zaključila da nije samoubojstvo”

“Ali, imamo komunikaciju djevojke i mogu reći da je proteklo nekoliko minuta od njene zadnje komunikacije do njegovog poziva službi 112. U tom prvom pozivu on je pokušao prikazati da se radi o samoubojstvu ili da se djevojka sama ustrijelila. Nakon očevida smo zaključili da otpada teza o samoubojstvo ili samoustreljenju, nego da ju je on sam ustrijelio.”

Vijećnici nisu bili zadovoljni njegovim pojašnjenjima. Ne vjeruju da se radilo o zataškavanju, ali imaju mnogo pitanja o samom postupanju, “prepunom grešaka”.

“Mogu priznati da je bila nespretna komunikacija s javnosti. Mislili smo o tome izvijestiti kada sve rasvijetlimo i prikupimo dovoljno informacija, ali da, trebali smo ići barem sa jednom rečenicom o događaju. No, očevid je obavljen kako treba. Mi na mjestu događaja nismo mogli ništa prikrivati. To je nemoguće, a iz njihovih međusobnih poruka nije proizlazilo da bi bilo što ukazivalo na namjeru da policajac ubije djevojku. Ministar je jasno rekao da nema argumente slati stručni tim u Osijek, najsigurniji hrvatski grad”, završio je Bece.

