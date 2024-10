Roditelji odlučili: “Trajalo to 15 ili 20 dana – naša djeca neće ići u školu dok se situacija ne riješi”

Podijeli :

Učenici četvrtog razreda jedne zagrebačke osnovne škole ni sutra neće doći na nastavu. Razlog je i dalje devetogodišnji dječak čije ponašanje smatraju problematičnim. Roditelji poručuju da svoju djecu neće slati u školu sve do nove stručne procjene ponašanja dječaka. Djeca iz ostalih razreda vraćaju se na nastavu.

Konkretnih mjera u slučaje zagrebačke škole i dalje nema. Sutrašnjim početkom novog školskog tjedna – djeca šesti dan za redom neće ići u svoju školu.

“Neće, ne idu do daljnjega. Neće ići uopće u školu. Dok se ne nađe rješenje za našu djecu i tog dječaka”, poručuje jedan od roditelja.

Jedina novost za roditelje je da se ravnatelj, koji je nedavno podnio ostavku, u školu vratio kao vršitelj dužnosti. Sada uprava škole može pokrenuti potrebnu proceduru – procjenu devetogodišnjeg dječaka. Ona bi mogla potrajati desetak dana.

“Nije to malo, ali mi smo ustrajni da djeca neće ići. Trajalo to 15 ili 20 dana – naša djeca neće ići u školu dok se situacija ne riješi.”

Situaciju jedino mogu riješiti institucije, u koje su roditelji odavno izgubili povjerenje.

“Oni su to trebali to trebali već napraviti. Tu već kasne jako puno. Mi želimo vjerovati da će oni sve to napraviti, ali dok nemamo to crno na bijelo, ne možemo više vjerovati jer ovo je već ne znam koji put da su rekli pa porekli i tako se vrtimo u krug cijeli ovaj proces.”

Ministarstvo lopticu prebacuje Gradu – a Grad školi. Bez garancije koja jamči sigurnost njihove djece – u školu neće ići.

“Nama će biti prihvatljivo ako netko stavi svoj potpis na to rješenje, da netko nama jamči da je to dijete sigurno za našu djecu, za naš razred i za cijelu školu. Do tada, dok mi ne dobijemo taj potpis, da nam netko to jamči, mi svoju djecu ne šaljemo u školu”, kažu roditelji.

Odvjetnica roditelja: Predočeno rješenje ne prolazi test zdravog razuma

Posljednji sastanak roditelja s predstavnicima institucija bio je u četvrtak. Od tada nema nikakve promjene.

Ministarstvo: Institucije ne mogu dati jamstva koja traže roditelji, to mogu samo roditelji dječaka

“Brojni sudionici koji rješavaju ovaj problem, oni nisu u stanju dati jamstva. Prijedlog koji nam je na sastanku 24.10. predočen kao rješenje problema, ne prolazi niti test zdravog razuma”, kazala je odvjetnica roditelja Lina Budak.

Psihologinja Dinka Čorkalo Buriški poručuje kako su djeca u situaciji u koju su ih stavili odrasli.

“Ja bih voljela da nam pri rješavanja ovoga problema to bude cilj. Da se ne kunemo u najbolji interes djeteta kao floskulu, nego da nam najbolji interes sve djece bude zaista cilj. I da imamo svi zajedno na umu jednu činjenicu – djeca nas gledaju, promatraju i ona uče od nas sve. Uključujući i rješavanje sukoba”, poručuje Čorkalo Buriški.

Djeca koja u čitavoj priči snose najveći teret odrasle nesposobnosti na pravovremenu reackiju zasigurno znaju samo jedno – da sutra ponovno neće moći ići u svoju školu.

