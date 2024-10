N1 debata / Mažar: SDP i Milanović bježe od istine. Bauk: Milanović je jedini govorio istinu otpočetka

Podijeli :

U dvoboju Točke na tjedan s urednicom Milom Moralić argumente su sučelili Arsen Bauk (SDP) i Nikola Mažar (HDZ.) Središnja tema bila je slanje časnika u misiju NSATU.

U petak 25. listopada je trebalo biti glasovanje o temi odlaska hrvatskih časnika u misiju NSATU. Glasovanja nije bilo. Zna li se kad će?

Raspudić o NSATU misiji: Dok traje igrokaz za javnost HDZ i SDP trguju oko sastava Ustavnog suda

MAŽAR: Mi, kao i sve druge članice NATO saveza koje su pristupile potpisivanju deklaracije u Washingtonu, imamo rok do kraja godine. Znamo da je do sada devet članica taj dio već prošlo. Pretpostavljam da će nam Sabor trajati do 15. prosinca, što je otprilke vremenski period u kojem imamo vremena da do kraja zasjedanja donesemo tu odluku. Očekujem da ćemo to i prije riješiti, a jedan od razloga zašto u petak nije bilo glasovanja o toj temi je da iskoristimo mogućnosti i prilike da još više rasvjetlimo ovu tematiku, s obzirom da ju određeni dio oporbe, javnosti i građana ne razumije, zahvaljujući prije svega predsjedniku, koji je počeo mutiti vodu otkad se vratio iz Washingtona s manipulacijama i neistinama.

Hoćete li u produženom periodu skupiti dvotrećinsku većinu?

MAŽAR: Mi imamo stabilnu većinu za sve bitne zakone i na nama je da ovom pitanju pristupimo maksimalno otvoreno jer se ovdje radi o budućnosti i strateškoj poziciji Hrvatske.

Je li vas išta od izrečenog dosad pokolebalo u odluci da ne podržite misiju i mislite li da bi vas nešto moglo u tom procesu pokolebati do produženog datuma kada će se o tome glasati?

BAUK: Bit ću vrlo kratak, ne. Predsjednik Republike je jedini koji je govorio točno od samog početka, a oni koji su mijenjali sadržaj su bili iz HDZ-a. Na kraju su došli do onoga što je predsjednik govorio na samom početku – da hrvatski časnici neće, a da će časnici ostalih zemalja biti u Ukrajini, što je na kraju rekao i premijer. Mi smo nakon glasanja imali sjednicu kluba zastupnika i donijeli smo zaključak da nećemo sudjelovati u raspravama o ovoj temi. Čekamo glasanje i ovo je za nas, kako bi rekao premijer, netema.

Vladajući žele dolazak dužnosnika NATO-a u Sabor da pojasni NSATU, SDP protiv

MAŽAR: Kolega Bauk je vrlo decidirano rekao da se njemu ništa nije pokolebalo i oni su odlučili da im je to netema, što je nama jasno bježanje od istine i činjenica. Imali ste predsjednika Milanovića, koji je nakon Washingtona, gdje nije niti jednom rječju rekao da Hrvatska neće sudjelovati u ovoj aktivnosti, došao i rekao da neće, jer mi nećemo dopustiti da naši vojnici budu u Ukrajini. Nakon toga, kada taj dio priče nije uspio, nova stvar se razotkrila u pismu načelnika Glavnog stožera, kojemu je bilo zabranjeno da nazoči Odboru za obranu, što je presedan u hrvatskoj političkoj povijesti, gdje nakon kršenja Ustava predsjednik ide dalje i radi mobing nad Saborom. Načelniku Glavnog stožera izričito piše: da ovom aktivnosti, NATO nije, niti će biti zaraćena strana u agresiji Rusije na Ukrajini, a u drugom dijelu, da Hrvatska i njeni vojnici neće i ne mogu ići izvan teritorija članica NATO saveza. Taj dio smo razotkrili, onda je predsjednik rekao da ovime Hrvatska, odnosno NATO, postaje zaraćena strana. Tu ga je načelnik Glavnog stožera demantirao. Onda je rečeno da ćemo mi ovime staviti mete našim ljudima. Jedna prevara koja je prošla prije dvije godine se sada ponavlja. Iz tog razloga je HDZ htio da sjednice Odbora za obranu budu otvorene, da načelnik Glavnog stožera dođe. Priča kolege Bauka da smo mijenjali naše priče, a da je predsjednik govorio istinu, je vezano za klasificirani podatak, kojeg su oni izvukli nakon pisma načelnika Glavnog stožera. Kada se vidjelo da SDP-ovi zastupnici barataju klasificiranim podatkom, kolega Bauk je rekao da to nije istina i da su oni u javnosti pročitali što je predsjednik izjavio.

Penava: Nisam očekivao odgodu glasanja o NSATU aktivnosti

BAUK: Što se tiče klasificiranih podataka, to je ono što bi svatko na našem mjestu pitao, ostalo je to nerazjašnejno. Ministar je izbjegavao odgovor u Saboru. Suverena je odluka suverene države, sukladno Ustavu i zakonu, hoće li u tome sudjelovati. Onima koji budu sudjelovali će se nešto dogoditi i neće, kao i onima koji neće sudjelovati. Cijelo vrijeme govorite o tome da je nešto naša obaveza, a ovo nije. To je naše pravo, a hoćemo li ga iskoristiti ovisi o glasanju u Saboru. Mnoge države raspravljaju o tome kakav će biti modalitet pomoći Ukrajini. Predsjednik Macron je spominjao da će poslati vojnike, pa nije. Scholz je govorio o Taurusima, pa nije. I da imaju HDZ tamo, rekli bi im da pomažu Rusiji. To je nešto gdje svaka zemlja može povući granicu do koje želi pomagati. Mi mislimo da je granica tamo gdje naši vojnici trebaju ići u misije koje imaju direktno vezu s ruskom agresijom na Ukrajinu.

Zašto niste htjeli da ide zajednička inicijativa Odbora da se pozove zamjenik glavnog tajnika NATO-a da objasni stvari zastupnicima?

BAUK: Sabor i matično radno tijelo su proveli raspravu o odlukama i to je to. Što se nas tiče, nama dodatne informacije ne trebaju, a dolazak i stranih dužnosnika na sjednice parlamentarnih odbora mi je potpuno neprihvatljiv. Od 44 sjednice Odbora za obranu u prošlom sazivu, načelnik Glavnog stožera bio je na 9, a nije bio na 35. Ovo je politička tema, o njoj postoje različita politička mišljenja, o tome se rješava glasanjem u Saboru i bilo bi vrlo ponižavajuće za hrvatske zastupnike da nakon cjelokupne rasprave netko sa strane dođe to objašnjavati.

Politička odluka je donesena. Ne možete mimo Sabora, nemate dvotrećinsku većinu…

Jandroković potvrdio: Odgođeno glasovanje za misiju NSATU

MAŽAR: Politička odluka je donešena, što se tiče kolege Bauka i SDP-a, ali nas ne brine ta politička odluka, već sigurnost naših građana i budućnost Hrvatske. Mi ćemo kao članica NATO-a napraviti sve da se tamo gdje treba u Saboru čuje istina, a jedini razlog svega ovoga što je kolega Bauk rekao je što bježe od istine, ali neće pobjeći. “Živjela Rusija!”, s vaše strane, mi ćemo biti uz žrtvu ukrajinskog naroda, kao što je ukrajinski bio uz žrtvu hrvatskog naroda. Upravo glasovanjem za ovu misiju bismo držali hrvatske građane dalje od rata jer ovom odlukom, hrvatskim vojnicima je zabranjeno ići izvan saveza i na teritorij Ukrajine. Neglasanjem ćete ih uvući u rat.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.