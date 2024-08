Rojs žestoko prozvao ministra Anušića: Za mene je on nula, napuhanko!

Podijeli :

Na Pantovčaku se održava svečani prijem za ratne zapovjednike. Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs razgovarao je s našim Ilijom Jandrićem.

“Prvi put ne idem u Knin 5.8. Ima puno tu situacija. Ne želim nikog prozivati. Prije pet godina su nam kojekavi političari koji nisu bili na prvoj liniji, možda su gledali na televizoru, gazali po nogama, prošle godine su nas gurnuli u osmi red, bila je velilka kiša. Ne želim gledati njima u leđa”, rekao je Rojs.

Umirovljeni general žestoko je prozvao ministra obrane Ivana Anušića.

“Isto tako, ministar obrane po portalima šalje neke ružne poruke, a nije me pozvao na dan Oružanih snaga niti kad je bila primopredaja za načelnika Glavnog stožera i dok je on ministar obrane, ja neću otići na obilježavanje gdje je on domaći”, kazao je.

Na prijemu kod predsjednika Zorana Milanovića opet nema ministara.

“To što nema ministra obrane, pa nije bio ni ’95., nigdje ga nisam vidio u tim ratnim operacijama, krenuo sam prije njega u Domovinski rat. Za mene je on nula, napuhanko i vrijeme će brzo pokazati. To što nije došao ovdje, to je njegova sramota. Ministru branitelja (op. a. Tomo Medved) skidam kapu, to je ratnik, ranjivan, svaka mu čast. A ovaj napuhanko, ništa!”, poručio je Rojs.

Poručio je da će na nadolazećim predsjedničkim izborima podržati Milanovića i da vjeruje da će osvojiti drugi mandat.

“Milanović je napravio više nego itko nakon smrti predsjednika Tuđmana. Osoba u koju sam bio zaljubljen, Kolinda Grabar Kitarović, to me boli srce, nije napravila ništa”, istaknuo je.

“Da je HDZ predložio Hebranga, ja bih glasao za njega”, rekao je, dodajući da će ovako podržati Milanovića.

