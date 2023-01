Ruski politolog o Milanoviću: “Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske”

Podijeli :

Posljednji medijski nastup hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića privukao je posebnu pažnju i u Rusiji gdje ga je pohvalio jedan od Putinovih propagandista Vladimir Solovjov u TV-emisiji “Večer s Vladimirom Solovjovom” na ruskoj državnoj televiziji.

“Jako mi se svidio prijatelj iz Hrvatske. Jako mi se svidio. Izrekao je veliku istinu. Možete rastrgati na komade sitnu boraniju koja se ne može suprotstaviti. Ali kad možeš dobiti po njušci: neee, to nismo potpisali. Vidite kakva je to sitna, jeftina šuša! Koja se može samo bjesomučno obrušiti na Srbiju. Raskomadati Srbiju, to je normalno. To je bilo ispravno. To je bila demokracija. Ali dobiti po njuški od Rusije?”, kazao je politolog Dmitrij Evstafjev o Milanovićevim izjavama, a prenosi Večernji list.

“Znamo da će zapadu u Ukrajini biti nanesen strateški poraz. I cijela konstrukcija koju EU i SAD grade na Balkanu, uključujući kriminalni šaher-maher, urušit će se. Tamo će se pretendenti još podijeliti…”, nastavio je politolog.

“Orban već čezne: želim more”, dobacio je ekonomist Mihail Hazin.

“Da. I ono je već bilo njegovo”, složio se Evstafjev.

“Već je bilo, da, upravo u toj istoj Hrvatskoj”, dodao je Hazin.

“Da. Već je bilo njegovo”, opet se složio Evstafjev.

“Sredozemno more je jako nužno”, ubacio se u razgovor i treći gost.

“Sredozemno more je svima nužno! Svima redom”, zaključio je Evstafjev.

“Eto, to je ideologija čopora strvinara. To je Europa”, dodao je na kraju ruski politolog u analizi jučerašnjeg Milanovićeva nastupa.