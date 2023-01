Podijeli :

Izvor: N1

O prezentacijama u Vladi, javnim nabavama, odnosu premijera i ministara u vladi za Novi dan govorila je bivša predsjednica Vlade Jadranka Kosor.

Komentirala je jučerašnje izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića koje su ponovno digle prašinu, ne samo u Hrvatskoj, već i u Srbiji, ali i Rusiji.

“Uspio je u onome u čemu je vrlo često uspjevao u protekle tri godine – uvijek u trenucima, kad prije svega Andrej Plenković i njegova stranka ili Vlada imaju neki problem, u načelu se pojavljuje se predsjednik koji govori o nečemu desetom i pokriva to što je za nas, za Hrvatsku problem, to što nas čini gorima ili boljima kao društvo i to je nešto zbog čega sam ja davno rekla da se on pojavljuje kao neka vrsta ljekovitog Zorana. Na otvorene političke rane Andreja Plenkovića dolazi Zoran Milanović s izjavama koje su ljekovite i pokriva te otvorene političke rane”, komentirala je Kosor.

Ističe da su jučer tema trebali biti transkripti komunikacije Gabrijele Žalac i Josipe Rimac te inicijali “AP” iz tih poruka.

“To je trebala biti tema, da bismo dobili potvrdu Andreja Plenkovića, iako je iz svega jasno da je to on, no prethodno je Zoran Milanović širokopojasno obuhvatio razne teme pa i tu, ali se izgubilo u lamentacijama o Ukrajini, Rusiji i Kosovu i pokrio velikim dijelom i naslovnice i portale. Morao bi u svojim izjavama biti osjetljiv i oprezan. Naravno, otvara neke teme za koje se drugi ne usuđuju, ali morao bi u svemu tome aspulutno biti oprezan da mu se izjave ne tumače krivo. Ne vidim što mu to sve treba, mislim da se inače u svojim izjavama treba usredotočiti na ono što je aktualno, na ono što nas tišti i na ono što je u ovom trenutku jedan od najvećih problema koji svi vide, a to je korupcija koja se kapilarno proširila i koja se cementira i prihvaća kao nešto normalno”, smatra Kosor.

Osvrnula se i na jučerašnje obrazloženje premijera Andreja Plenkovića.

“Prije svega, dobro je da je progovorio. Nekako se ponovno interpretira i često po portalima piše da je dao naslutiti da je to on. Ne, on je izrijekom rekao da je on primio tog gospodina i ministricu jednom i da su razgovarali. Rekao je da je to bilo tako, no pitanje je zašto je dva dana suradnike slao u medije da govore, pa usudila bih se reći besmislice – da AP može biti svatko i da nije bitno tko je AP. Bitno je jer je AP predsjednik Vlade i ima najveću moć”, rekla je Kosor te dodala:

“Po načinu komunikacije Žalac i Rimac vidi se da nam se smiju u lice”

“Treba staviti u kontekst činjenice da Žalac ima već dvije optužnice i u jednom koktekstu se spominje i njegovo ime i da je predsjednik Vlade nakon što je uhićena, govorio o njoj da je sjajna i najbolja u svom poslu. I jučer je bio vidljiv nježan politički govor prema onome što su otkrili transkripti razgovora između visokopozicioniranih dužnosnica i za mene tu ostaje jedno važno pitanje u hijerarhiji Vlade. Državni tajnici su zamjenici ministara i samo katkada dolaze na sjednice Vlade da zamijene ministre na putu. Tu je zanimljivo da se državna tajnica (Josipa Rimac) spominje da će razgovarati s premijerom, da njih dvije govore o tim razgovorima i suradnji s premijerom kao nečem uobičajenom, a to nije uobičajeno. Rijetko koji drž tajnik može do predsjednika Vlade da bi pročavrljao o nečem ozbiljnom. Vidi se da one razgovaraju strašno bahato i prosto za žene i smiju nam se svima u lice”.

Kosor ističe da je jako važno da se sve otkriva i da se otkriva način funkcioniranja vlasti. “Čini mi se nakon ovoga što smo vidjeli da će tu biti još mnogo pitanja, tražit će se odgovori. Pohvalno je što je jučer glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek promptno poslala poruku javnosti da će se odazvati Saboru da razjasni činjenice, da odgovori na pitanja. Mislim da je to pohvalno, dobro i da se treba dogoditi što prije.”

Pogrešnim joj se pak čini okretati priču ponovno na neku akciju opozicije i medija. “Vidimo da je Reiner rekao da mediji vjerojatno neće imati u nedjelju drugog posla pa će i dalje ispitivati tko je AP. Pa onda ona priča o onom bijelom medvjedu koja je u meni izazvala nelagodu… Važno je dobiti odgovore na pitanja koja su se otvorila jer je to važno za nas kao društvo, jesmo li bolji ili gori. I tiče se onog najbitnijeg – vladavine prava. I kakva akcija opozicije? Transkripti otkrivaju komunikaciju državnih dužnosnika, nemaju veze s opozicijom, a najmanje imaju veze s njihovim glasanjem o obuci ukrajinskih vojnika. To neprekidno ponavljanje mislim da Andreju Plenkoviću neće donijeti nešto.”

“Otvorila se Pandorina kutija”

U medijima se pojavio i novi detalj – novac za kupnju softvera odobren je u proračunu nakon rebalansa za točno 16,23 milijuna kuna.

“Planirati, potpisati ugovore za koje ne postoji podloga u proračunu je zapravo protuzakonito. Moraju se ispunjavati određeni dokumenti da postoje sredstva za nešto takvo, za raspisivanje natječaja. A pogotovo da se nešto dogovori, potpiše prije nego postoji novac, da se za nepostojeći novac uzme obaveza države i onda ide u rebelans. Rebalans se dogovoara na užim kabinetima kad se osjeti neka potreba, ali on se radi kad postoji već potreba ili za raspodjelom sredstava ili nekom hitnom odluom. Mislim da je nemoguće bilo kakav rebalans proračuna provesti bez znanja predsjednika Vlada. Otvorila se Pandorina kutija koja će vjerojatno pokazati kako je to išlo, ali indikativno je da je rebalans predviđen za točan iznos tog posla”, rekla je Kosor.

Što se pak tiče Antikorupcijskog vijeća zbog slučaja Ina, Kosor je rekla da se danas neće odazvati zbog zdravstvenih problema. “Ali ako bude poziv u vremenu koje dolazi, odazvat ću se. I danas bih se odazvala da mogu, iako nemam što reći. Sve što sam imala reći o Ini, u pravosudnom smislu, rekla sam na suđenju bivšem premijeru”, rekla je Kosor.

