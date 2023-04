RyanAir otkazao čak 110 letova iz Zagreba

Podijeli :

Zagrebačka će zračna luka u svibnju biti zatvorena za sav promet u razdoblju od 23 sata do 06:30 sati ujutro. Brojni su prijevoznici ranije korigirali svoj red letenja, poput njemačke Lufthanse i nizozemskog KLM-a, no irski je Ryanair tek prije nekoliko dana krenuo u operativne promjene. Zbog najavljenih radova Ryanair je otkazao čak 55 rotacija na 9 međunarodnih linija iz odnosno prema svojoj zagrebačkoj bazi.

Kako piše Croatian Aviation, najveći niskotarifni avioprijevoznik, Ryanair, zbog najavljenih radova i zatvorenosti zagrebačke zračne luke drastično reže svoj red letenja za svibanj. Naime, zbog nemogućnosti slijetanja i polijetanja zrakoplova u razdoblju od 23 sata do 06:30 sati ujutro, Ryanair je otkazao čak 55 ranije najavljenih rotacija na 9 međunarodnih linija, a moguće je da će otkazivanja biti još.

Donosimo popis linija iz, odnosno, prema Zagrebu na kojima je Ryanair otkazao letove za svibanj:

– Brussels Charleroi, otkazani letovi srijedom i nedjeljom, ukupno 8 rotacija,

– Frankfurt Hahn, otkazani letovi utorkom, ukupno 5 rotacija,

– Memmingen, otkazani letovi četvrtkom, ukupno 4 rotacije,

– Corfu, otkazani letovi ponedjeljkom, ukupno 5 rotacija,

– Dublin, otkazani letovi ponedjeljkom i utorkom, ukupno 10 rotacija,

– Milano Bergamo, otkazani letovi petkom, subotom i nedjeljom, ukupno 12 rotacija,

– Malta, otkazani letovi ponedjeljkom, ukupno 5 rotacija,

– Malmo, otkazani letovi petkom, ukupno 4 rotacije,

– London Stansted, otkazani letovi subotom, ukupno 4 rotacije

Moglo bi ih biti još

Prijevoznik još uvijek nije reagirao i napravio promjene na još dvije linije, iz Sofije i Malage.

Putnički avion prisilno sletio zbog kobre u pilotskoj kabini

One u Zagreb slijeću iza 23 sata, što u svibnju neće biti moguće, pa je za očekivati da će i na tim linijama doći do otkazivanja letova ili pak do promjene u redu letenja tako da zrakoplovi u Zagreb slijeću prije početka radova, dakle, prije 23 sata.

Nacionalni prijevoznik, Croatia Airlines, nije morala otkazivati letove s obzirom na to da nema kasnih polazaka ni dolazaka (iza 23 sata), tek je otkazano nekoliko letova iz Dubrovnika prema Zagrebu koji određenim danima u tjednu slijeću iza 23 sata.

