Saborski zastupnici u ovoj godini bez plaća potrošili 8,3 milijuna kuna

Saborski zastupnici u ovoj su godini, bez plaća, potrošili 8,3 milijuna kuna - pokazuje to pregled troškova od 1. siječnja do 28. prosinca 2022. koji je Hrvatski sabor objavio na internetskim stranicama.

To je za 1,5 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu kada su potrošili 6,8 milijuna kuna.

Slično kao prethodnih godina, najviše je potrošeno na korištenje osobnih automobila za službene svrhe (2,98 milijuna) te za najam stanova (2,1 milijuna).

Sabor snosi zastupnicima troškove za kilometražu koju za dolazak na sjednice prijeđu vlastitim automobilom i za cestarinu ili im isplaćuje naknadu za dolazak u Zagreb i povratak kući. Snosi im i troškove službenih ili unajmljenih stanova do 2500 kuna i režija do 500 kuna za zastupnike s prebivalištem udaljenim više od 50 kilometara od Zagreba.

Na plenarne sjednice zastupnici mogu doći i javnim prijevozom uz refundiranje troškova, no rijetki se na to odlučuju. Od njih 151, u 2022. godini na to se odlučilo samo njih 21, a Sabor je to koštalo nešto manje od 54.600 kuna.

Uskoro im slijede povišice. Koliko su plaćeni saborski zastupnici?

Za odvojeni život zastupnicima je isplaćeno 712 tisuća kuna, što je slično kao i prošle godine (710.000 kn). Zastupnik za odvojeni život ima naknadu od tisuću kuna mjesečno koju ne prima kad Sabor ne zasjeda.

Ublažavanje, a potom i ukidanje epidemioloških mjera uvedenih zbog koronavirusa, osjetilo se i na zastupničkim troškovima. Zastupnici su u ovoj godini, u odnosu na prošlu, više potrošili za cestarine, za putovanja avionom, za režije u stanovima koje koriste, za smještaj u hotelima, za službene stanove te za dnevnice.

Tako je ove godine na cestarine otišlo nešto manje od 507 tisuća kuna, za putovanja avionom nešto manje od 805 tisuća kuna, za režije u stanovima koje zastupnici koriste 231 tisuća kuna, za smještaj u hotelima 508 tisuća, za službene stanove nešto manje od 155 tisuća kuna, a za dnevnice 229 tisuća kuna.

Za ostale troškove koji uključuju troškove taksija, parkinga, vinjeta i slično potrošeno je 49 tisuća kuna dok je prošle godine za to potrošeno nešto manje od 16 tisuća kuna.

Pojedinačno, najveće su troškove imali zastupnici koji vode ili su članovi odbora u čijem je djelokrugu međunarodna suradnja te oni koji žive najdalje od Zagreba.

Najveći trošak, nešto manje od 268 tisuća kuna imao je Domagoj Hajduković (Socijaldemokrati), predsjednik Odbora za europske poslove te Davor Ivo Stier (HDZ), potpredsjednik Odbora za međuparlamentarnu suradnju, 175.000 kuna.

Slijede ih Hrvoje Šimić (HDZ, 157.000), Katica Glamuzina (Socijaldemokrati, 154.000), Marko Pavić (HDZ, 150.000), Matko Kuzmanić (Socijaldemokrati, 137.000) Nevenko Barbarić (HDZ, 134.000), Božo Petrov (Most, 126.000) te Branko Grčić (SDP) i Ante Bačić (HDZ) koji su potrošili po 121.000 kuna.

U kategoriji više od 100 tisuća kuna troškova još su zastupnici Franko Vidović (Socijaldemokrati), Radoje Vidović (HDZ), Gari Cappelli (HDZ), Luka Brčić (HDZ), Jure Brkan (HDZ), Zdravka Bušić (HDZ), Silvano Hrelja (HSU), Branka Juričev-Martinčev (HDZ), Andro Krstulović Opara (HDZ), Ermina Lekaj Prljaskaj (NZ), Katarina Nemet (IDS), Grozdana Perić (HDZ), Ante Sanader (HDZ) te Hrvoje Zekanović (HDS).

S druge strane 29 zastupnika nije, mimo plaće, imalo drugih troškova, uglavnom se radi o zastupnicima s prebivalištem u Zagrebu i okolici.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković u godinu dana imao je 23.194 kuna dodatnih troškova, od čega 20.557 kuna za smještaj u hotelu i 2.636 kuna za dnevnice.

