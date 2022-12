Preminuo bivši papa Benedikt XVI.

Papa emeritus Benedikt XVI., preminuo je u 95. godini.

“S tugom javljamo da je papa emeritus Benedikt XVI. preminuo danas u 9:34 u samostanu Mater Ecclesiae u Vatikanu”, objavio je Vatican News.

“With sorrow I inform you that the Pope Emeritus, Benedict XVI, passed away today at 9:34 in the Mater Ecclesiae Monastery in the Vatican.



Further information will be provided as soon as possible.” pic.twitter.com/O5dxoPaVkT