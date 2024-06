Hrvatska trenutno ima najgoru izlaznost na izborima u cijeloj Europskoj uniji

Podijeli :

Marko Prpic/PIXSEL

Izlaznost na europskim izborima prije pet godina je na razini Europske unije iznosila 50,66 posto, najviše u 21. stoljeću. Čini se da će taj rekord ostati jer do 19 sati na biralištima EU-a izašlo je 39,1 posto birača.

Hrvatska to ne prati trenutno s 15,05 posto do 16:30, a nije pratila ni sa svojih 29,85 posto prije pet godina, bez obzira što je tad to bila najbolja izlaznost kroz sva četiri puta, koliko su Hrvati imali prilike glasati na europskim izborima.

Također, prije pet godina nije Hrvatska bila najgora, slabiju izlaznost prije imali su Slovaci (22,74 posto), Česi (28,72 posto) i Slovenci (28,89 posto). Najviše birača izašlo je na birališta u Belgiji (88,47 posto), Danskoj (66,08 posto) i Njemačkoj (61,38 posto).

I dok su Belgija i Danska tradicionalno na visokim razinama po pitanju izlaznosti, Nijemci su prije 2019. bili motiviraniji nego inače jer 2014. izašlo ih je 48,1 posto, a 2009. 43,27 posto. Do 14 sati ih je za ove izbore izašlo 66 posto.

Maltežani su pak sa 72,8 posto uvjerljivo najbolji i zasad su premašili 72,7 posto iz 2019. Uz Hrvatsku, osjetno slabiju izlaznost imaju Litavci s 26,8 posto (do 18 sati) u odnosu na 50,8 posto iz 2019. Španjolci su s 28 posto (do 14 sati) vidno slabiji u odnosu na 34,8 posto iz 2019., kao i Estonci koji su u 15 sati s 33,8 posto zabilježili 12,8 posto slabiju izlaznost nego prije pet godina.

Od Hrvata su gori bili samo Poljaci s 11,7 posto izlaznosti do 12 sati, ali brojke do 17 sati su na 28,2 posto. Po tome, Hrvatska je najgora. Treba napomenuti da rezultata za Austriju, Belgiju, Češku i Luksemburg još nema.

Gledajući povijesno, Slovaci su neslavni rekorderi jer ih je 2014. izašlo samo 13,05 posto na izbore. S druge strane, rekorderi po izlaznosti su Belgijci, kojih je 1984. izašlo 92,09 posto.

