Milanović okupio vojni vrh, dnevni red – nepoznat. Anušić: To je, kao prvo, nepristojno

Slavko Midzor / Pixsell / ilustracija

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održava danas sastanak s načelnikom Glavnog stožera OSRH i njegovim suradnicima, načelnicima uprava Glavnog stožera OSRH i zapovjednicima grana OSRH. Sastanak se održava u Glavnom stožeru OSRH, a ne u Uredu predsjednika.

Milanovića je pred zgradom MORH-a dočekao crveni tepih i te je postrojena Počasno-zaštitna bojnau plavoj uniformi koju je uveo upravo Milanović kad je ukinuo crvene mundire.

Ministar obrane Ivan Anušić na sastanak nije došao.

“Ja ne znam ni što će biti na sastanku jer nam nije poslan dnevni red, nego samo poziv. Sastanak nije koordiniran sa mnom, nego sam dobio samo poziv s vremenom i datumom. Ja sam četvrtkom, kao što je poznato, na sjednici Vlade”, pojasnio je.

Na sjednicu Vlade može poslati i državnog tajnika.

Anušić: To je nepristojno

“Mogu, naravno da mogu. Ako sazivate sastanak i pozivate nekoga, pod navodnike, u goste, a ne pitate ga kad njemu odgovara, ne šaljete dnevni red, onda ne vidim razloga zašto bih ja došao”, odgovorio je za Dnevnik Nove TV.

“Zgrada Stožera je u kompleksu Ministarstva obrane. Nema nikakvih problema i neka on dođe, ali postoji način i protokol kako se sastanci dogovaraju. To je isto kao da ja kažem da ću doći na Pantovčak u četvrtak u 10 ujutro. Dnevnog reda nema, ali reći ću kakav je kad dođem. To je, kao prvo, nepristojno”, dodao je.

