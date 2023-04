“Ako grad plati 100.000 eura za Severinu, može osigurati i stan za liječnike”

Podijeli :

Danima se govori o tome hoće li nakon pregovora liječnika, ministra i premijera uvjeti liječnika biti zadovoljeni. Gošća N1 studija je posebna savjetnica ministra Beroša, medicinska sestra Snježana Krpeta.

“Ovo je prvi ministar koji je imenovao savjetnicu za sestrinstvo, s obzirom na to da smo mi najbrojjniji djelatnici i djelatnice u zdravstvenom sustavu. Dosad nijedan ministar nije primijetio da bi trebao imenovati savjetnicu za sestrinstvo”, ističe Krpeta.

Liječnici kažu da su njihovi uvjeti i ugovori robovlasnički. Krpeta komentira: “Niti postoje robovlasnici niti robovi. Imamo besplatno školovanje i medicinski fakultet. Ako ti ustanova plati specijalizaciju i sve benefite koje dobiješ – budeš liječnik specijalist, ako odlučiš otići vani, a zato neko dijete ostane bez pedijatra, onda si dužan refundirati troškove koje ti je omogućila država. Zato ne volim izraz robovlasnički ugovori”.

Kaže da su uvjeti u inozemstvu daleko od idealnih: “Mi bismo trebali raditi na poboljšanju uvjeta da ti ljudi ne odlaze vani. Naše medicinske sestre odlaze najviše u Njemačku i Austriju, ali ja imam primjere i da se vrate. Medicinska sestra iz RH koja ode u Njemačku radi kao sestra elementarne zdravstvene njege koji su najniže plaćeni zato što su svi bolji poslovi rezervirani za domicilne sestre. Nijemac je mojoj kolegici iz Bavarske dao točno novac potreban da ga ona potroši u Njemačkoj, a ne da ga vrate u Hrvatsku. Iznimno su visoki troškovi života. Sve što zaradi, ona i potroši u Njemačkoj. Neprocjenjivo je pričati svoj jezik, vidjeti svoje ljude, prijatelje, obitelj. Moja je rodica rođena u Berlinu i živi tamo, ali ona je uvijek Croatishen”.

Ističe da se sveobuhvatna reforma zdravstvenog sustava odnosi i na sestre: “Prvi vid reforme je bio u srpnju 2022. godine, izašla je uredba o radnim mjestima i koeficijentu složenosti posla za visokobrazovane sestre koja se nije mogla implementirati jer je 14 godina stajala u ladici. Više od 70% mojih kolegica koje su završile visoku stručnu spremu su dobile više plaće zbog toga”.

Na pitanje o tome je li nekome bilo u interesu da se ta uredba stavi u ladicu jer su se slabije obrazovane sestre bojale da će im visokoobrazovane sestre uzeti posao, odgovara: “Bolnica je specifična po tome što se medicinske sestre planski educiraju i primijećuje se umijeće upravljanja. Kolegice koje su dobile više plaće odgovorne su za financijsku stabilnost klinike, moraju voditi računa o kvotama, rasporedu, medicinskim uređajima, itd. One su menadžeri i zato su prepoznate”.

Dodaje da nedostaatk sestara u Hrvatskoj nije ništa veći nego u drugim zemljama. “Kod nas se godinama radilo to da su se školovala zanimanja koja nisu potrebna u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkom sustavu – znači nekakvi dentalni asistenti koje iznimno cijenim jer moramo svi imati lijepe zube, ali njih ima dosta. Školovali su se sanitarni inženjeri, fizioterapeuti”.

Kaže da su sve bolnice u iskazale da Hrvatskoj nedostaje 4.000 medicinskih sestara. Kvarner i Splitsko-dalmatisnka imaju najveći nedostatak. “Zdravstevni sustav iskazuje potrebe, a obrazovni sustav treba to pratiti. Mladi ljudi u Hrvatskoj žele ići u medicinsku školu. Trebamo to iskoristiti i proširiti upisne kvote, dati ljudima da se školuju. Imate zemlje u kojima ne žele ići jer je to iznimno težak posao”.

Govoreći o tome kako motivirati ljude da ostaju u ovakvim poslovima, među ostalim kaže: “Puno toga se može učiniti jer ako jedan grad može platiti 100.000 eura za nastup Severine, onda može sigurno osigurati i stan za liječnika i medicinske sestre da učine tu profesiju atraktivnom da žele doći u Split, Hvar, Vis i tako dalje”.

Na pitanje o tome je li ministar Vili Beroš kako ga oporba naziva “samo klaun”, a sve konce vuče premijer Andrej Plenković, odgovara: “Dugo sam u sustavu i gledam i pratim oporbu – vrlo često se ponašaju kao klaunovi. Nazvati čovjeka koji je neurogirurg i respektabilni kliničar klaunom je sramota i to je za svaku osudu. Naravno da premijer mora staviti zadnji touch jer je on odgovoran za financijsku stabilnost države”.

