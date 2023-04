Podijeli :

Dr. Boris Ujević iz Hrvatske liječničke komore gostovao je u N1 Newsnightu gdje je komentirao sastanak liječnika s premijerom.

“Mi ćemo biti zadovoljni kada sve ovo što je dogovoreno bude objavljeno u Narodnim novinama”, rekao je liječnik komentirajući rezultate radnog sastanka pa dodao: “Sastanak je bio dug. Sama duljina govori koliko je sastanak bio ozbiljan. Nije bilo povišenih tonova, ali bilo je strastvenog argumentiranja. Moramo pojasniti sve aspekte bilo kojeg problema sa svih strana da bismo se svi složili o težini tog problema”.

Komentirao je mogućnost štrajka liječnika: “Obećanja dobivamo stalno. Realizacija spora ili nikakva. Štrajk je uvijek u zraku dok se stvari koje su dogovorene ne realiziraju. O štrajku odlučuje sindikat na temelju izvršenja obećanja. Mi smo postavili četiri ključna razloga zbog kojih bismo išli u štrajk. Ako se oni ispoštuju štrajka sigurno neće biti”.

Beroš i liječnici nakon sastanka: Dogovorili smo ono što je bilo važno

Ističe da liječnici rade natprosječno velik broj prekovremenih sati: “Mnogi moji kolege su na rubu burnouta ili pucanja. Ovisi o tome koliko dežurate. Do 40-ak prekovremenih sati. Dok vi odradite četiri tjedna u mjesec dana, prosječan liječnik odradi pet tjedana. To je koliko-toliko podnošljivo, a preko toga može doći do pucanja”.

Na pitanje o tome kako izgleda njegov privatni život, Ujević kaže: “Trinaest vikenda godišnje provedemo u bolnici. Dok ih drugi provode na vikendu. To su tri mjeseca i nešto”.

Trenutačno najveći problem je nedostatak liječnika obiteljske medicine. “Njih sad nedostaje 250. Mnogi će u sljedećih pet godina otići u mirovinu, a oni su ti koji štite bolnički sustav od preopterećenja. Prvi cilj je što prije revitalizirati obiteljsku medicinu. Trebat će neko vrijeme da se stvari poprave, ali barem trebamo krenuti”, kaže Ujević.

Ban Toskić: Premijer obećao veće plaće, a ministar manje posla s administracijom

Ističe da je dodatni veliki problem potreba za privlačenjem novih kadrova i smanjivanje lista čekanja. “Vi ćete doći na red u Zagrebu možda za tri mjeseca, šest mjeseci. Van Zagreba na rok možete doći za nekoliko dana ili za mjesec dana. HZZO bi mogao platiti taj put. To je opet pitanje organizacije i pitanje načina na koji Ministarstvo upravlja listama čekanja.”

Pacijenti su dijelom i sami krivi jer propuštaju zakazane preglede. “Sigurno da to nisu male brojke”, kaže liječnik i dodaje: “Ne postoji nijedna zemlja koja nema liste čekanja. Drugdje se samo njima bolje upravlja i transparentnije su pa ih pacijenti bolje i prihvaćaju”.

Na pitanje Ivane Tomić o tome je li dobro imati jaku vezu u slučaju da je osoba bolesna, odgovara: “U hrvatskom društvu nikad nije loše ako imaš nekoga poznatog tko ti može pomoći u nevolji. Ali da je to nužno i da bez toga nećeš preživjeti, ja se s tim nikako ne slažem”.

“Rješavanjem naših problema će biti riješen sigurno i dio problema pacijenata”, zaključuje liječnik.

Kad je riječ o plaćama, kaže: “Sada je plaća liječnika specijalizanta jednaka prosječnoj plaći u gradu Zagrebu. Ja mislim da je to prenisko”.

Naposljetku, na pitanje o ocjeni rada ministra, kaže: “Mislim da nijedan ministar što se tiče liječničke struke nije svoja obećanja ispunio. Ne bih im mogao dati prolaznu ocjenu što se tog aspekta tiče”.

