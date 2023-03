Šef Honde ne vjeruje u zabranu dizelaša i benzinaca do 2035. jer vidi jednu manu

Podijeli :

Europski parlament je prošlog mjeseca izglasao odluku kojom se od 2035. zabranjuje prodaja automobila koji ispuštaju štetne plinova, a to se odnosi na benzince i dizelaše. No i mnogi u autoindustriji smatraju da je to malo previše ambiciozan plan.

Jedan od njih je i izvršni direktor Honde Toshihiro Mibe koji je u nedavnom intervjuu za Reuters rekao da tehnologija motora s unutarnjim izgaranjem vjerojatno neće nestati sa scene barem do 2040. godine, ako ne i duže, zbog problema s infrastrukturom punjenja električnih automobila.

“Infrastruktura za punjenje nije na mjestu na kojem bi trebala biti za naše kupce”, rekao je Mibe otvoreno. Ovo nije novi argument i važno je da najviši dužnosnici u industriji automobila priznaju ovu stvarnost, pogotovo jer vlade svijeta guraju poticaje za električna vozila, kao što je slučaj i u Hrvatskoj.

Mibe je također jasno dao do znanja da pravi razliku između svojih osobnih preferencija i industrije općenito. “U poslu s razvojem motora sam više od 30 godina, tako da je to osobno malo zastrašujuće. Ali moram odvojiti vlastite osjećaje od onoga što je najbolje za poslovanje”, dodao je.

Japanski proizvođač automobila već je napravio značajne korake prema elektrifikaciji. U siječnju su Honda i LG Energy najavili zajedničku novu tvornicu baterija koja će se graditi u blizini Columbusa u američkoj državi Ohio, s početkom proizvodnje do 2025. Prethodno su uložili 700 milijuna dolara u tri od svojih pet pogona u Ohiju, uključujući tvornicu u Marysvilleu, gdje se proizvode modeli Accord i Civic.

Prošle jeseni, Honda i Sony najavili su veliko partnerstvo za razvoj električnih vozila s ciljem ulaska na tržište 2026.

Mibe je dodao da Honda trenutno provodi studije izvedivosti o ključnim infrastrukturnim hardverima poput punjača, baterija, letećih vozila, pa čak i raketa. E-goriva s niskim udjelom ugljika, odnosno sintetička goriva, također su na popisu. Poput Porschea, Honda vidi sintetička goriva kao način da zadrži sportske automobile živima još dva desetljeća.

No naglasio je “kako se krećemo prema ugljičnoj neutralnosti, fokusirani smo na elektrifikaciju i gorive ćelije – to su dvije ključne komponente buduće mobilnosti”.

