Izvor: N1

Predsjednik saborskog Odbora za obranu Franko Vidović bio je gost Novog dana.

Govoreći o mogućnosti da se ukrajinski vojnici obučavaju i u Hrvatskoj, Vidović kaže kako nema nikakve informacije o tome. “Mislio sam da cijela EU, cijeli NATO, sudjeluje u tome. Poslije se situacija iskristalizirala. To su četiri države koje se nalaze uz samu granicu i Hrvatska kao peta. To je sve na razini spekulacija. Ne vidim koja bi tu naša uloga bila. Da sudjeluju cijeli NATO i EU u tome, promislio bih i vjerojatno bio za. Međutim…”, govori.

“Ministar vanjskih poslova Hrvatske bi se prije takve odluke trebao naći s onim tko sukreira vanjsku politiku, a to je predsjednik. On je otišao van, nešto dogovorio i to nama prezentirao. Hrvstaka je turistička zemlja, mi ne prodajemo samo ljepotu, nego i sigurnost. Kad znamo kakva je situacija, mi sjedimo u četvrtom redu, u kojem i jesmo i ne guramo se naprijed. Ako ne sudjeluje NATO i cijeli EU, ne vidim koja bi bila uloga Hrvatske u ovome”, govori.

“Koliko sam obaviješten, bila bi dovoljna odluka Vlade uz supotpis predsjednika. Nismo još imali takvu situaciju. Sabor tu ne bi imao nikakvu ulogu”, objašnjava Vidović proceduru kojom bi se moglo omogućiti obuku ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj.

Vidović kaže kako će, u slučaju da stigne neki konkretan pisani zahtjev od EU-a ili nekoga, tražiti da se sve detaljno objasni.

“Predsjednik ispravno postavio stvari”

Što se tiče jučerašnje izjave predsjednika, Vidović kaže kako je predsjednik ispravno postavio stvari. “Nemam što dodati ni oduzeti, NATO je angažiran u Ukrajini, počevši od najjače članice. Hrvatska se treba angažirati koliko se treba angažirati, ne preko toga. Nama nije mjesto u prvom redu nego u četvrtom”, ponavlja.

Upitan o mogućnosti zaobilaženja predsjednika, Vidović kaže kako nije ispitivao zakonske mogućnosti vezane uz proceduru, ali nije uvjeren da bi prošlo. “Tko će biti ta dvotrećinska većina? Teoretski se vjerojatno može napraviti, ali ne vjerujem da će proći u Saboru”, kaže.

Antikorupcijsko vijeće

Vidović se osvrnuo i na sukob vladajućih s Antikorupcijskim vijećem pred kojim se, usprkos brojnim pozivima, uporno odbijaju pojaviti.

Kaže kako Sabor gubi svoj značaj, uključujući i Odbor za obranu. “Ispada na kraju da je Sabor odgovoran Vladi, a ne obratno”, kaže Vidović podsjećajući da je i sam premijer biran u Saboru.

“Sabor ima drugorazrednu ulogu, to je stvar koju treba mijenjati”, kaže.

Novi sustavi PZO-a

“Sabor je u potpunosti marginaliziran. Što god sada radili, to ispadne smiješno. Nije mi jasno kako se neka kupnja nečega može dogovarati bez prethodnog mišljenja saborskog odbora, koje je obvezno”, kaže Vidović na pitanje o mogućoj kupnji novih sustava protuzračne obrane.

Govoreći o kupnji Rafalea, kaže kako Odbor ne mora imati uvid u proces svakog trena, ali da bi bilo pristojno da ga se izvijesti o napretku. Odbor nije dobio ni izvješće o obrani, koje je dosad uvijek, kaže, stizalo najkasnije do svibnja.

“Ministar, kad se ukaže potreba, dođe. Vjerojatno bi bilo potrebno da dođe sada, ali o tome on odlučuje, ne ja”, zaključuje.

