Šef sindikata Preporod: Opcija štrajka nije isključena

Željko Stipić, predsjednik školskog sindikata Preporod, gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao koeficijente za nastavnike i učitelje te pregovore o kolektivnim ugovorima.

“Učitelji, kao dominantna skupina radnika u školama, njihova povišica bi trebala iznositi 112, eura, to bi bilo 11 do 12 posto na plaću. Kad se to usporedi s povišicama drugih, kad govorimo u novcu, onda ide i 500, 600, 700, 800 eura. Naravno, prva reakcija je: ‘dobro je, povišica je’. A druga je: ‘zašto samo toliko, zar smo mi toliko dobro stajali u odnosu na ostale da naša povišica sad treba biti ovolika, a ne veća?’ Zbog toga sam oprezan u iznošenju bilo kakvih ocjena dok ne vidimo cjelinu”, tvrdi Stipić.

Ministar Marin Piletić je izjavio da učitelji neće nigdje stići ako će previše uspoređivati iznose plaća.

“Ministarov istup – ja ne znam što bismo mi to trebali nego uspoređivati. Reforma svih reformi išla je pod dvije krilatice – svima će biti povećane plaće i drugo – bit će pravednije plaće. Moramo vidjeti kako su drugi prošli. Obrazovanje, odnosno radnici koji rade u obrazovanju, nisu do sada imali status koji zaslužuju, njihovi su koeficijenti u odnosu na, s jedne strane stručnu spremu i s druge strane u odnosu na važnost posla koji rade, bili niži u odnosu na koeficijente onih s kojima se mogu uspoređivati.”

Stipić smatra da učiteljima, nastavnicima i ostalim zaposlenicima u školama ne može biti otegnuta okolnost to što ih je puno.

“Mi nismo imali jednu temeljitu analizu na početku. Upozoravao sam da je to jedan od najzahtjevnijih poslova koji uopće postoji u upravljanju državom. Mi ne znamo inicijalno stanje, to je posao za institucije. Međutim, mi to nismo imali – odjednom se tu našao neki novac i taj novac će ići prema povećanju plaća. S tim novcem ćemo napraviti tako da nitko nije previše nezadovoljan. A zapravo svjesni smo toga da će nezadovoljnih biti sa svih strana. Kad sam prvi puta vidio, prvo što mi se upalilo je crvena lampica i do danas nisam dobio objašnjenje za to.”

Stipić se ne slaže sa stavom premijera Andreja Plenkovića koji tvrdi da se ne može reći da je inflacija pojela rast plaća te da je Vlada donijela niz ograničenja cijena.

“To što premijer govori ne stoji i to je vrlo jasno. Prvo, kad govorimo o inflaciji, političari od reda svi, kad govore o inflaciji oni zapravo svjesno obmanjuju. Na koji način? Prvo, u inflaciji sudjeluje jedna širok spektar cijena, proizoda i usluga… Život konkretnog čovjeka zahvaća možda desetak, a tamo ih ima dvjestotinjak. Rast troškova života je daleko veći od rasta inflacije. Da ima poštenja, onda bi se o ovome govorilo. Svatko tko ide u dućan vidi vrlo dobro da to što oni, ta inflacija, oni mašu da je to pokazatelj koji na ništa ne ukazuje.”

Štrajk nije isključen

“Ovo je jedna situacija koju nismo imali ranije. Poklopilo se, s jedne strane priča o koeficijentima, a s druge strane kolektivni pregovori o novom temeljnom kolektivnom ugovoru. I kaže ministar Piletić dok se pregovara nema štrajkova. Pregovori se mogu u svakom trenutku zaključiti. Na koji način? Jedna strana postavi zakon, druga ne želi udovoljiti tom zakonu. Postupak mirenja i pretpostavka za štrajk su tu.”

“Zavaravat se samo zato jer mi sad pregovaramo, kao, sindikati su eutanizirani i tu se mogu eventualno očekivati samo prosvjedi. Ja ne isključujem ni jedno ni drugo. Vrlo jasno je da su to sad dvije uvezane stvari i njih se neće moći razdvojiti. Nezadovoljstvo koeficijentima će se preliti na nezadovoljstvo u ovim pregovorima. Pregovara se o novom kolektivnom ugovoru. Sve je otvoreno, svi su zahtjevi posve legitimni. Naravno da bi bilo bi idealno da se pregovori svedu samo na ovo usklađivanje, kako su to zamislili u Vladi, ali tu će se nešto i sindikate pitati”, dodaje Stipić.

