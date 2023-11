Šef važnog državnog regulatora mora otići s političke dužnosti da ne završi u sukobu interesa

Podijeli :

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa danas je objavilo mišljenje u slučaju direktora tvrtke u vlasništvu države.

Novi direktor Hrvatskog operatora tržišta energije (HROTE) Darjan Budimir (HDZ) morat će izaći iz gradskog vijeća Dugog Sela. Tamo je izabran na posljednjim lokalnim izborima kao nositelj liste HDZ-a i još pet stranaka. U međuvremenu ga je Vlada postavila na čelo HROTE-a, umjesto Borisa Abramovića koji je upozorio na aferu s jeftinom preprodajom HEP-ovog plina.

Da Budimir više ne može ostati dugoselski gradski vijećnik utvrdilo je danas Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Sam Budimir zatražio je mišljenje nakon imenovanja na čelo HROTE-a gdje bi, kako je priopćeno iz Vlade, trebao ostati do provođenja javnog natječaja za tu funkciju. Povjerenstvo sada kaže da te dvije funkcije nisu spojive.

Budimir je za šefa HROTE-a imenovan krajem rujna ove godine, a iz gradskog vijeća trebao bi izaći do kraja studenog, odnosno u roku od 60 dana od imenovanja. I to je potvrdilo Povjerenstvo podsjetivši da to propisuje Zakon o sprječavanju sukoba interesa.

U mišljenju koje će biti poslano Budimiru, Povjerenstvo je analiziralo sve okolnosti ovog slučaja. Naime, Budmir je u gradskom vijeću bio volonter, tek je za sudjelovanje na sjednici dobivao 66 eura. Osim toga, kao gradski vijećnik nije imao obvezu podnositi imovinsku karticu.

Nespojive dužnosti

Unatoč tome, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa zaključilo je da je pozicija gradskog vijećnika javna dužnost, a zakon dužnosnicima brani da istovremeno obavljaju dvije javne dužnosti.

Ovdje, dakle, Budimir obnaša dužnost direktora HRTOE-a, te gradskog vijećnika u Dugom Selu. To nije dopušteno ni po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa, ni Zakonu o trgovačkim društvima prema kojem HROTE regulira svoje poslovanje.

Sada ostaje za vidjeti hoće li Budimir izaći iz Gradskog vijeća Dugog Sela, ali i hoće li pobijediti na natječaju kako bi ostao na čelu HROTE-a.

U Gradskom vijeću doznajemo kako obavijest o odlasku Budimira s vijećničke funkcije još nisu dobili.

Ostaje li na čelu HROTE-a?

Inače, Budimir je vodio i gradski odbor HDZ-a koji je raspušten netom prije njegovog postavljanja u HROTE. Razlog su, prema pisanju Dugoselske kronike, bile Budimirova inertnost i navodna samovolja.

U HROTE prelazi 2020. iz lokalne komunalne firme, Dukom plin. Supruga mu je nedugo nakon toga zaposlena u Plinacro-u. Do Abramovićeve smjene bio mu je zamjenik. Iako se od početka sugeriralo da je Budimir postavljen samo privremeno, bilo je i onih koji su smatrali da će upravo on pobijediti na predstojećem natječaju za direktora HROTE-a.

