Šerić za N1: Da sam predsjednik, tužio bih Grlića Radmana

Odvjetnik Branko Šerić je u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao sukob Vlade i Pantovčaka oko slanja hrvatskih Oružanih snaga u NATO-ovu misiju sigurnosne pomoći i obuke Ukrajini (NSATU), ali i drugih tema koje se tiču pravosuđa i Sigurnosno-obavještajne agencije (SOA).

Prije nekoliko dana otvorena je tema koju Šerić dobro poznaje, a to je SOA, odnosno, njen sustav i tko ga koristi te na koji način. Naime, HDZ je optužio Zorana Milanovića da mu kampanju financiraju Rusi, a potom se otvorilo pitanje može li Milanović i SDP nazivati HDZ veleizdajničkom strankom.

“Mislim da je to jedna zloćudna retorika s obje strane. Obavještajna služba, gdje spada SOA, ima funkciju saznati raznorazne podatke i informacije unutar i van države, mora biti potpuno van politike. Vjerujem, kroz svoje dugogodišnje iskustvo, da su ljudi u SOA-i apolitični i van politike. Svi ovi pokušaji vodećih ljudi u državi da se koriste SOA-om kao alibijem za svoje tvrdnje, mislim da uprežu jednu takvu službu u svoja kola na najružniji mogući način”, rekao je Šerić.

No, imamo sukob koji bi u nekoj drugoj demokratskoj državi bio riješen na drugačiji način. Izrečene su teške riječi, koje nisu imale temelja i ništa se nije dogodilo.

“Ministar vanjskih poslova rekao je beskrupuloznu laž. Da sam to doživio na svoj način, bilo da sam predsjednik države ili ne, tužio bih ga za tu laž. Bez obzira na to što mu traje imunitet dok je ministar. Da sam predsjednik države, ne bih to prešutio. Ne bih ni odgovarao na tu laž, koju je ministar sam priznao nakon dan ili dva, nego je uzvratio istom ili sličnom mjerom. Onda ulazimo u jedan “trampizam” na hrvatski način. To je djetinje, ulično, prepucavanje i nije primjereno vrhu hrvatske politike”, smatra Šerić.

Iz odvjetničkog kuta, komentirao je i presudu kontra HDZ-a, odnosno, smije li se podsjećati na nju.

“Smije, naravno da se smije. Bili su procesuirani, presuđeno je… Ne smije se predbacivati nekom počinjenje kaznenog djela, ali smije se govoriti o činjenici da je netko bio osuđen. To nije nikakva laž i to se smije, apsolutno”, objasnio je iskusni odvjetnik.

“EU ili NATO bi trebali donositi odluke”

Potom se osvrnuo na NSATU.

“To je rezultat lošeg ustavnog rješenja oko predsjednika države i Vlade, koja kao kolektivni organ ne može preuzeti sve ovlasti i biti izjednačena s vrhovnim zapovjednikom. To je loše rješenje. Mislim da to treba uskoro raščistiti. Mora postojati u vojsci linija zapovijedanja, a na vrhu ne smije postojati dvostruka, što HDZ uporno forsira.”

Uključivanjem u misiju, Hrvatska se uključuje u rat, tvrdi predsjednik. Premijer to potpuno odbacuje.

“Mislim da na taj način Hrvatska ne ulazi u sukob. Međutim, postoji nešto što se događa i na simboličkoj razini. Tu imamo u pitanju osobe koje u svojoj karakternoj crti imaju izraženu narcisoidnost čak do sociopatskog dijela osobnosti pa uključivanje hrvatskih vojnika u misiju za takvu osobnost znači uključivanje u rat. Volio bih, što se tiče participacije, da to bude odluka Europske unije. Jer, prepustili smo joj dio nadležnosti, kao i NATO paktu, pa neka oni potpišu odluku u participaciji. Ovako se otvara pitanje o čemu se zapravo radi, mi to ne znamo, to znaju samo oni na državnom vrhu. Zato svjedočimo onakvim raspravama u Saboru.”

Uskoro će biti glasanje na tu temu i bit će potrebna dvotrećinska većina zastupnika da bi se ipak poništila Milanovićeva odluka.

“Činjenica je da, ako bi se to dogodilo, vrhovni zapovjednik bi morao povući odluku.”

“Laura Kovesi će se vratiti ako ne dobije što traži”

Goruća tema je i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), odnosno sastanak europske tužiteljice Laure Kovesi i glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića. Dogovorili su suradnju i zadržavanje istog pristupa bazama podataka koje ima i DORH.

Milanović: Plenković je potvrdio da će pripadnici NATO misije sigurno biti i na teritoriju Ukrajine

“Nakon donošenja Uredbe o osnivanju EPPO-a, Hrvatska je donijela zakon o primjeni te Uredbe. Ali, u praksi EPPO i DORH nisu izjednačeni jer se treba molbama tražiti dostava podataka, što usporava istragu, a da ne govorim da postoji mogućnost da neki segmenti i osobe mogu opstruirati dostavu takvih podataka. Zato je bitno imati identičan pristup podacima. Kovesi zato želi da se Uredba primjenjuje i da se EPPO-u omogući ravnopravan položaj, odnosno direktan pristup bazama podataka. I to je potpuno normalno”, naglasio je Šerić i dodao da ako se ne ispuni to što traži, ona će se vratiti i poduzeti mjere koje su joj na raspolaganju.

Na kraju, komentirao je krizu jedne zagrebačke škole, gdje sustav ne pronalazi rješenje za othrvati se problemima koje stvara jedan dječak.

“To se može jako brzo riješiti na način da se tom dječaku pruži adekvatna pomoć bez da druga djeca ne pate. Taj način je poznat Ministarstvu. U čemu je problem da na nastavi, ako već svi učenici sudjeluju, uz tog dječaka sjede pedagog ili socijalni radnik. Njih ne može plaćati škola, ne mogu ni roditelji, to mora Ministarstvo. Ne može se primijeniti sila nego se ne šalje dijete u školu dok se to ne riješi”, zaključio je Branko Šerić.

