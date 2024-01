Orešković o zabrani govorenja u Saboru: Je li ikad netko čuo riječi Ante Prkačina?

Podijeli :

Saborska zastupnica Dalija Orešković (Stranka s imenom i prezimenom) u Novom je danu s Tihomirom Ladišićem razgovarala o trenutnoj situaciji u pravosuđu, izmjenama Kaznenog zakona, ali i svojem komentaru u Saboru zbog kojeg se u srijedu sastao Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav.

Iznoseći svoj stav oko načina izbora glavnog državnog odvjetnika Dalija Orešković je rekla da je davno još napominjala da ovakav sustav nije dobar.

“Ako sad građani ne shvate da je ovaj model potrebno promijeniti, ne samo maknuti HDZ s vlasti, onda nismo ni zaslužili državu. Ovo što gledamo je horor element u kojem politička stranka s najvećim brojem ministara optuženih za korupciju, formira Povjerenstvo sastavljeno od ministara iz redova HDZ-a i oni će izabrati jednog od četiri katastrofalno loših kanddiata i onda će HDZ-ova većina podignuti ruku i izrabrati novog glavnog državnog odvjetnika koji bi trebao biti nositelj progona protiv njihovih članova. Pa jesmo li mi normalna država”, pitala je Orešković i dodala kako sumnja da će doći do ponavljanja postupka izbora jer smatra da postojeći kandidati odgovaraju HDZ-u.

Na pitanje kakav je njezin stav o predloženim promjenama Kaznenog zakona, o dijelovima koji se tiču femicida i tzv. lex AP-a, ističe da je oporba unisono podržala izmjene zakona oko uvođenja femicida, no da je drugi dio – kukavičje jaje Andreja Plenkovića.

“Nasilje nad ženama stavio je kao živi zid kojim štiti sebe u smislu AP-a koji se pojavljivao u napisima kao osoba koja je bila umočena u afere koje DORH nije imao snage istražiti. To je najsramotniji čin i smatram da je ovaj drugi dio, uvođenje kaznenog djela da se javna riječ istisne iz javnog prostora, nešto što je najozbiljniji udar na demokraciju i mislim da će to presuditi oko kojeg će se oporba dogovoriti kako glasati.”

Kaže da je i tom slučaju premijer nametnuo spin u javnosti ponavljajući kako slično rješenje imaju i druge države u EU-u. Orešković ističe da to nije točno te da je to zavaravanje javnosti jer se ne možemo uspoređvati s državama u kojima funkcionira pravosuđe, u kojima ima više građanske hrabrosti i u kojima su zviždači zaštićeniji.

“Ako je Plenković uvrijeđen, neka pokrene kazneni postupak protiv mene”

Dotaknula se svojeg nastupa u Saboru koji su vladajući žestoko kritizirali nakon što je premijera nazvala führerom. Napomenula je da je kritizirala sustav u kojem državna tijela ne mogu obavljati funkciju kojoj služe. “Tu nema države, nego imamo samovolju čovjeka koji je mjera svih stvari. U takvoj državi su jedino preostali mediji, javnost, informacije mimo službenih procedura. Mislim da je tu na djelu protjerivanje temeljnih demokratskih sloboda kako ne bi bila ugrožena pozicija jednog pravog diktatora.”

Predsjednik Odbora za Ustav, koji je trebao raspraviti o prigovoru na stegovnu mjeru zabrane dvodnevnog govora u Saboru Daliji Orešković, Dražen Bošnjaković zaključio je da su mjere izrečene u skladu s poslovničkim odredbama te da se radilo o primjeni Poslovnika. Međutim, na sjednicu su iz oporbenih klupa stigle samo Vesna Nađ i Sandra Benčić.

Orešković je rekla da je već napomenula opoziciji da ne očekuje podršku jer ne moraju sudjelovati u farsi.

“Farsa pred Odborom za Ustav je u tome što HDZ tamo ima jasnu većinu. Žalosno je što se vanjski članovi Odbora nisu pojavili kako bi možda vratili raspravu tamo gdje joj je mjesto. Odbor je trebao prosuditi jesu li bili ostvareni uvjeti za izricanje prve mjere. Otvoreno tvrdim da nisu. Moja izjava je možda bila sporna i trebalo ju je kritizirati. Ali ono što se kasnije dogodilo je puno veća opasnost. Kad više nisam govorila, Jandroković se vratio i s pozicije predsjedavatelja kad ja više nemam riječ nametnuo je spin da su moje riječi bile govor mržnje. Nakon toga se u medijima samo govorio o govoru mržnje, nitko kasnije to nije propitao. Jesam li izrekla fašizam? Možda sam izrekla neprimjerenu kritiku, ali to nije govor mržnje.”

Istaknula je da su se u Saboru mogle čuti puno teže riječi usmjerene prema nacionalnim ili vjerskim manjinama, što se onda stvarno može smatrati govorom mržnje, no nikad nije izrečena ovakva stegovna mjera kao njoj.

“Je li ikad netko čuo riječi Ante Prkačina? Nikad, čak ni opomena. To je sramota. Izbacivanje iz Sabora na dva dana se dogodilo samo meni. Slažem se da se Plenković mogao smatrati uvrijeđenim, ali neka onda pokrene kazneni postupak protiv mene da vidimo imam li pravo kao političar kritizirati ponašanje izvršne vlasti. Ali ne može tvrditi da je to govor mržnje. To bi naši intelektuaci trebali kritizirati, a ne znam li pravilno izgovoriti njemački prijeglas.”

Na koncu je istaknula da daje punu podršku sucima i pravosuđu. Dodala je da je Plenković stavio čizmu na pravosuđe i devastirao ga kao nikad nitko ranije.

“Meni su neki djelatnici Sabora, koji su u sustavu od osamdeseteih, govorili da su u partiji čuli različita mišljenja, suprotne prijedloge, traženje boljih rješenja, a danas toga nema. Imate vladajuće zastupnike i zastupnice koji dižu ruke kao poltronska, ulizivačka mašinerija. To nisu ljudi sa stavom, to nisu ljudi koji propituju”, zaključila je Orešković.

