Severina odgovorila na izjavu predsjednika Milanovića

Grgur Zucko/PIXSELL

Slučaj Severine kojoj je Vrhovni sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom, komentirao je predsjednik Zoran Milanović, izjavivši: “Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio. Devet godina… Ne znam kakvi su mu majka i otac, ali gdje su tu sudovi? Kome to predbaciti? Predsjedniku Vrhovnog suda? On tu ništa ne može." Nakon predsjednikovih izjava oglasila se i Severina putem svog Facebook profila.

Milanović o slučaju Severine: Devet godina to traje, taj dječak je vjerojatno sijede već dobio!

Severina ga je ispravila da spor zapravo traje 11 godina, a ne devet te nastavila: “Hvala što ste shvatili da se ne radi o meni, nego o mom djetetu. I da je to poigravanje sustava s jednim djetetom više od desetljeća – bešćutno. Oduzima mu se pravo na bezbrižno djetinjstvo i pravo na dom. I na kraju, hvala na brizi, nema dijete još sijedih… I nije poludio… Ali i Vi, Predsjedniče, morate shvatiti da je upravo vijeće Vrhovnog suda ovo vratilo na presudu iz prvog stupnja. I što ćemo sad? Kažu, pravda uvijek pobijedi na kraju, a bilo bi bolje da je pobijedila na početku”, napisala je pjevačica u svojoj objavi.

