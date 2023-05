Sigurnosni stručnjak: Ne trebaju nam detektori metala nego detektori duše

Podijeli :

OLIVER BUNIC / AFP

Stručnjak za sigurnost Tonći Prodan gostujući u N1 studiju uživo govorio je o dvije tragedije u Beogradu.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je uvođenje sigurnosnih mjera, odnosno raspoređivanje policajaca u sve škole kako bi oni osiguravali školarce prije i nakon nastave. Prodan smatra da takve mjere dovode do represije: “Ne bih rekao da je to dobar način. To je već represija i kod djece bi to izazvalo još veći stres. Rješenje je u prevenciji, a to je edukacija od strane psihologa, pedagoga i stručnjaka sigurnosne struke. U Omišu smo formirali Vijeće za sigurnost i prevenciju kriminaliteta. Na forumima se razrađuje tema kako prevenirati ovakva stanja. Kad imate zajedno predstavnike lokalne uprave, sigurnosne stručnjake, predstavnike vrtića i škola, onda možete naći pravi odgovor kako detektirati probleme u lokalnoj zajednici”.

“Jučer 25 intervencija zbog groznog ponašanja omladine koja imitira ubojicu”

Kaže da svaka zajednica ima svoje specifičnosti, ali da se ovakvi modeli mogu prenijeti na sve druge općine na razini Hrvatske. “Pitanje je koliko se strategije stvarno provode u životu. Neka se tijela samo formalno sastaju. Ovako formirana Vijeća rješavaju konkretne probleme i preventivno se postavljaju prema ovakvim situacijama“, ističe Prodan.

Na pitanje o tome kako se moglo prevenirati sve ovo što se dogodilo u školi u Beogradu i u četvrtak u Mladenovcu, Prodan kaže: “Mi često govorimo o nekoj tehničkoj opremi pa spominjemo razne detektore metala i slično, ali čuo sam jednu sintagmu – detektori duše – to je ono što rješava stvar. Sa djecom, s ranjivima se malo razgovara. Roditelji žive u nekakvom virutalnom svijetu”.

“Djeci je uvijek interesantno konzumirati nekakvo uzbuđenje, pripadati nekakvoj određenoj skupini pa se na taj način radikaliziraju i s aspekta terorizma, što su najradikalniji oblici pristupanja organizacijama. Malo ih tko sluša. Na razini škola premalo je tih sadržaja. Djeca se ne uče kritičkom razmišljanju nego primjerice s TikToka preuzimaju sadržaj koji je dugačak svega 20 sekundi i to uzimaju kao relevantan sadržaj za svoje postupanje. Stariji isto žive u virtualnom svijetu i traže lajkove i srca i podršku za ta svoja postupanja, a da pritom ne razgovaraju sa svojom djecom. Dakle, ne služe im kao dobar primjer u velikoj većini slučajeva. Možda je taj dječak bio član streljačkog društva pa je to razlog zašto je tako dobro gađao. Međutim, njegov otac ima oružje. Hrvatska je tu dobro postupila kroz aktivnost policije Vratimo oružje. Ipak, potres na Banovini je pokazao da je u tim kućama pronađeno jako puno oružja. Svakako, oružje se može nabaviti i ilegalno, ali bitno je razgovarati s mladima. Mi smo studentima na forenzici uveli kolegij Osobna sigurnost i samoobrana gdje razgovaramo o ranim indikatorima koji mogu ukazivati na ovakva stanja”, kaže Tonći Prodan.

Vučić zahtijeva od građana Srbije da kroz mjesec dana da vrate oružje. Ako policija dođe u kontrolu i pronađe oružje, kazne su i do 15 godina zatvora. Osim toga, u ovim hitnim izmjenama zakona, Vučić i njegova vlada žele uvesti i preglede za sve one poput lovaca koji odluče zadržati oružje: “Pregledi su ok, ali ovolike zatvorske kazne i u tako brzom roku su lomljenje stvari preko koljena. Neće polučiti velike uspjehe. Ovakva situacija zahtijeva duboke društvene promjene i angažman cijele zajednice, cijelog državnog aparata i lokalne zajednice”, zaključuje stručnjak.

