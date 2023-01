Sindikalist: Radnici su napokon shvatili da mogu biti faktor

Podijeli :

Predsjednik Novog sindikata Mario Iveković govorio je u Novom danu o pregovorima koji se vode između predstavnika sindikata i Uprave Holdinga. Dosad nije bilo rezultata, a predstavnici sindikata danas idu na razgovor kod gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Iveković kaže kako je još uvijek u postupku proces mirenja koji je tajan. “Naši predstavnici su nam jučer izložili pozicije i nisam baš zadovoljan što se nismo dogovorili da se konzultiramo s članstvom oko zahtjeva, ali uspjeli smo se dogovoriti da se ništa ne potpisuje dok se ne konzultira s članstvom”, kaže i dodaje kako će nakon današnjih sastanaka prije ikakvog prihvaćanja ili odbijanja paketa biti održane i konzultacije s članstvom.

“Pregovara se o povećanju materijalnih prava radnika. Kolektivni ugovor u Holdingu postoji, on je aktivan, ali s obzirom na inflaciju, sindikati su pokrenuli postupak pregovora o povećanju materijalnih prava. Nije to bilo poptuno transparentno, ali zahvaljujući ovome što se događalo u Čistoći, sad je sve transparento”, kaže.

“Danas očekujemo da će biti usklađeni stavovi i bit će novi prijedlog prema radnicima. Tek popodne, navečer, ćemo moći govoriti. Pohvalno je što je gradonačelnik konačno shvatio da Holding nije privatna tvrtka i očito je shvatio da je zanemaren faktor inflatornog kretanja i da se ne može raditi planove s bankama, a zanemariti radnike. Oni su pregovarali bez da su se s radnicima dogovorili o njihovim materijalnim pravima, sad se to mijenja. Gradonačelnik je malo pogriješio jer nije pozvao sindikate na taj sastanak, ali dobro… Danas počinju pregovori o sistematizaciji u Čistoći i na sastanak su pozvani svi predstacvnici sindikata koji djeluju u Čistoći i radnika… To će sad ići daleko kvalitetnije nego prije. Dosad su se pregovori vodili na način da se radnike na kraju izvijestilo što je dogovoreno. Sad se nadamo da će ispoštivati ono što je dogovoreno”, govori Iveković.

Pregovori su samo jedni, kaže Iveković, objašnjavajući da simbolično počinju u Čistoći, ali da će u narednih mjesec dana i u ostalim podružnicma biti usvojene nove sistematizacije. Ponavlja i kako smatra da su na sastanak kod Tomaševića trebali biti pozvani sindikati te da nakon današnjih sastanak očekuje promjenu atmosfere.

“Vodio se netransparentan postupak. Svaki poslodavac sanja da ima nekoliko predstavnika radnika i da s njima sve dogovori i da oni imaju svu moć, da se odreže komunikacija prema radnicima. To je san svih poslodavaca. Imamo loš zakon, a nažalost, čini mi se da se ni sindikati u Holdingu nismo predobro snašli”

Govoreći o tome da u Holdingu djeluje čak 19 sindikata, Iveković kaže: “Mislim da je kvalitetno pregovaranje gotovo onemogućeno. To je iznimna situacija u Holdingu, gdje su svi sindikati jedni drugima priznali reprezentativnost.”

Na pitanje što će biti ako se sindikati ne dogovore, odgovara: “Zakon nudi rješenje. Ako više od 50 posto članova sindikata nešto potpiše, ostali ni ne moraju potpisati. Moguće je da netko neće biti zadovoljan, jedino što su sad svi sindikati podvrgnuti očima javnosti, a podigla se razina svijesti radnika nakon ovoga u Čistoći. Napokon su shvatili da mogu biti faktor i mislim da će sindikati biti oprezniji pri sklapanju ikakvih dogovora. Do sada je većina vladala bez problema. Nisu radnici članovi nekog sindikata jer je on jak, oni su članovi sindikata jer će im dati bolju ponudu kredita, posudbi… Takav je naš zakon, katastrofalne zakone imamo koji uređuju to područje. Sad su radnici možda postali svjesni da im je bolje biti u sindikatu koji će se izboriti za bolje uvjete.”

Predstavnici sindikata i poslodavci zadovoljni su, kaže, sadašnjim uređenjem, a nezadovoljni su samo radnici. “Radnici su izgubili povjerenje jer nisu znali što se događa. Oni nisu bili informirani o pregovorima, načuli su u jednom trenutku što se pregovara. …”

Loše odluke su se, govori, htjele prelomiti preko leđa ljudi koji su viđeni na ulicama, a Iveković se pita “koliko je onih u sustavu koji su pravi krivci”.

Bandićevo vrijeme

“Bandić je kupovao radnike, kad je negdje izbilo nezadovoljstvo on bi odmah došao. Bandić je prvo u oporbi poticao sindikalno organiziranje. Kad je tek postao gradonačelnik sklopljen je, za ono vrijeme odličan kolektivni ugovor za radnike. Nakon toga su se prava radnika smanjivala, ali su bila toliko na visokoj razini da su ljudi i dalje, u odnosu na druge, imali dobra primaja. Ali odmakom vremena, došli smo do toga da je Holding sada na zabrinjavajućoj razini. Ali, on je definitivno bio kvalitetan manipulant, on je to vrhunski odrađivao. Nije došao do toga da ide skupljati otpad s radnicima, ali…”, govori sindikalist.

Na pitanje zašto se u Bandićevo vrijeme nije prijetilo štrajkom, Iveković kaže: “Pretpostavljam da su sad radnici došli do ideje da nešto pokrenu. Godinama nazaduju prava i došlo je kulminacije nezadovoljstva. Sad se Uprava postavila drugačije nego bilo koja prije, klasično tehnomenadžerski. Idemo rezati i prvo ćemo rezati prava radnika. Prije se uvijek razmišljalo o pravima radnika. Glavni je razlog nesnalaženje nove vlasti. Vidite da je Tomašević do jučer govorio da neće on, da ima Uprava i Uprava će sve rješavati. Mislim da se malo izgubio, da je sad shvatio da ne smije tu sponu prepusttiti tehnomenadžerima…”

