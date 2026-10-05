Sindikati: Svjedoci smo neviđene hajke na radnike ZET-a i ZG Holdinga

U objavi kojom žele razbiti "mitove" koje vlast "plasira" u javni prostor, Sindikat je poručio kako njihov "privremeni izlazak na ulice i štrajk nisu bili hir niti obijest", već "krik očaja ljudi koji su stjerani uz zid nakon mjeseci ignoriranja, lažnih obećanja i rada u uvjetima opasnim po život".