Škare Ožbolt o ubojstvu mladića u Splitu: Zaprepašćujuće je da je naše društvo sve gore i gore

Gošća N1 Studija uživo kod Nine Kljenak bila je bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt.

Zbog ubojstva Luke Bančića, 22-godišnjeg mladića koji je ubijen u Splitu u noći s petka na subotu, danas ispred zgrade Županijskog suda u Splitu održava se mirni prosvjed ‘Danas Luka, sutra JA!’.

Otac ubijenog Luke: “Ne želim da ijedan roditelj više ovako pati, a da zločinac ne dobije adekvatnu kaznu” Policija osumnjičila 31-godišnjaka za ubojstvo u Splitu

“To nije obično ubojstvo”

Organizatori smatraju da DORH u ovoj fazi nije odradio posao kako treba, a posebno ih brine što je kvalifikacija zločina obično, a ne teško ubojstvo.

“Da, ovo je potpuno razumljiva reakcija. Ovo je jedan šokantan događaj… Da je bez ikakvog razloga mladi čovjek ubijen. To se može ovkalificirati zasigurno na puno ozbiljniji način. To nije obično ubojstvo. Kada iz čistog razloga netko nekoga izbode nožem, ne može to biti nikakvo obično ubojstvo i rekacije građana su orpavdane, zabrinjavajuće, ali nije to stvar samo pravosuđa”, rekla je Škare Ožbolt.

Problem je, kaže bivša ministrica, puno širi.

“Jednostavno je stvar jedne opće slike za budućnost odgoj mladih, čini mi se da je preventivni dio ozbiljno zakazao u našem društvo. Imali smo, nažalost takvih slučajeva i prije u Hrvatskoj, sjetimo se ubojstva Luke Ritza, sada opet imamo to… Zaprepašćujuće je da je naše društvo sve gore i gore, a ne bolje. I roditelj i šira zajednica trebali bi isto tako raditi da do ovakvih stvari ne dođe. Ovo je užasan događaj. Građani Splita s potpunim opravdanjem reagiraju”, rekla je Škare Ožbolt.

Oragnizatori prosvjeda smatraju da bi netko trebao kontrolirati DORH. Škare Ožbolt podsjeća da glavni državni odvjetnik podnosi Saboru godišnje izvješće o radu, “ali je to manje-više kopi/pejst, nažalost nema pomaka”.

“Sve su to izvješća koja na kraju prođu, forme radi. Problema je hrpa, oni stalno rastu, oni su ogromni… Dosta je posla za novog glavnog državnog odvjetnika. Ali glavne problema treba riješiti – izvršna vlast”, naglasila je.

