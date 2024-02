Stopostotni invalid od petka ostaje bez ikakve pomoći? “Nek’ mi Plenković šalje ručak iz saborske menze”

Podijeli :

Ivan Milatić, stopostotni invalid iz Rijeke, koji je o svome kafkijanskom sudaru s državnom birokracijom prošloga tjedna govorio najprije u prilogu N1, a zatim i gostujući u Točki na tjedan, u međuvremenu se našao u još većim nevoljama.

Podsjetimo, Milatić je stopostotni invalid, ali i samac, koji isključivo ovisi o pomoći sustava, odnosno dvije socijalne usluge – pomoć u kući koja uključuje i kuhani obrok te osobnu asistenciju. Od petka bi, strahuje, mogao ostati bez obje.

Kao magistar prava, on problem jasno vidi u Zakonu o osobnoj asistenciji i tvrdi da taj zakon testiraju upravo na njemu. Zakon je izglasan u srpnju prošle godine i trebao je stupiti na snagu 1. siječnja ove godine, ali je zbog njegova primjena suspendirana do 1. ožujka, što je za nekoliko dana.

“Skinut” s rasporeda pomoći u kući

U resornom Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike tumače da korištenje obje socijalne usluge (koje Milatić kao samac naprosto mora koristiti) znači dvostruko financiranje. Stoga je morao odabrati koju će uslugu od te dvije zadržati, a koje se odreći. Odrekao se, mimo svoje volje, pomoći u kući, a time i toplog obroka, odabravši osobnu asistenciju. Njegova osobna asistentica Tanja Šimunić, koja taj posao radi već 18 mjeseci prema ugovoru s riječkom Udrugom cerebralne i dječje paralize, niti zakonski može niti bi fizički stigla pružati mu obje usluge. Milatić stoga tvrdi da novi Zakon o osobnoj asistenciji najviše zakida stopostotne invalide samce.

Iako raspolaže informacijom da će primjena spomenutog zakona biti još jednom suspendirana – navodno do 1. svibnja – Ivan je u ponedjeljak dobio obavijest da je službeno “skinut” s rasporeda pomoći u kući.

“Ta mi usluga prestaje s četvrtkom. Odluka je datirana 21. veljače, a dobio je 26. veljače. Zvao sam jučer svoju socijalnu radnicu koja mi je rekla da o odgodi ništa ne zna i da će pravnica danas biti tamo, ali do sada mi se nitko nije javio na pozive”, kazao nam je Milatić danas iza podneva.

“Na meni testiraju zakon kao da sam zamorac”

“Zakon testiraju na meni kao da sam zamorac, a za druge ne vrijedi. Žele me kazniti jer sam se usudio ukazati na probleme i reći da je ministar Piletić nesposoban obnašati svoju funkciju”, dodao je.

Da stvar po njega bude gora, njegovoj osobnoj asistentici Tanji ugovor po kojemu radi istječe u četvrtak, 29. veljače, a novi nije dobila. Štoviše, Ivan kaže da su joj predložili da čim prije ode na godišnji odmor.

“Tanji je jučer, a to isto nije slučajno, iz Udruge poručeno da prema njihovoj evidenciji ima neiskorištenog starog godišnjeg odmora. Sugerirao sam joj da im odgovori kako joj aktualni ugovor važi do četvrtka i da se nada kako će u petak potpisati novi ugovor. Nije dobila nikakav odgovor. Ako ga u petak ne dobije, ja od tada praktički nemam više nijednu uslugu. A ako joj daju ugovor, ali ustraju na tome da odmah ode na stari godišnji odmor – koji se po zakonu mora iskoristiti do 30. lipnja – opet nemam nikoga”, požalio nam se Ivan.

“Nek’ mi Plenković šalje ručak iz saborske menze”

Što se tiče prestanka usluge pomoći u kući, kaže da u Centru za socijalnu skrb nije dobio odgovor zašto ostaje bez nje ako će zakon biti suspendiran još dva mjeseca.

“Od petka ostajem bez jedinog kuhanog obroka u danu, iako ne znam koja je točno veza između kuhanog obroka i pomoći u kući. S obzirom na to da mi i osobna asistentica nema ugovor, od petka će raditi na crno pa će biti u prekršaju. Država na meni trenira strogoću na najteži mogući način jer sam se usudio reći da ministar Piletić treba odstupiti. U situaciji sam da od petka formalno nemam ikoga da valjano brine o meni”, napominje.

Na kraju razgovora gorko se našalio pa nam rekao da vidi rješenje za topli obrok bez kojeg će ostati.

“Pozivam premijera Plenkovića da mi svaki dan u Rijeku pošalje ručak iz saborske menze. Čujem da je tamo jeftin, samo 2,54 eura, pa neće biti prevelik trošak”, kazao je.

