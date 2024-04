Škrobot se ne boji “žetoniranja” u svojoj stranci, za druge nije sigurna

Podijeli :

N1

Petra Škrobot iz političke stranke Fokus, kandidatkinja u šestoj izbornoj jedinici, bila je gošća Domagoja Novokmeta u Novom danu N1 televizije.

Škrobot smatra da je ispravna odluka da se na izbore ide samo sa strankom Republika, kaže da imaju usklađene programe i da je to dobra odluka.

“Nadamo se barem dva mandata u šestoj izbornoj jedinici. Ankete često podcjenjuju male stranke. Mi imamo bazu birača koja nam daje podršku, a ankete to često ne uključe. Bitno je istaknuti i da imamo nove izborne jedinice, izbore koji su u srijedu. Puno je faktora i pitanje je koliko će ankete moći točno procijeniti. Mislim da će na ovim izborima ona pogreška biti malo veća nego inače”, govori Škrobot.

Fokus i Republika predstavili program, žele vaučere u zdravstvu i nagrade za novinare

Na pitanje koliko se lokalne teme zloupotrebljavaju za nacionalnu politiku. “To su stvari koje ljudi rade na terenu, nije to nešto što mi koristimo sada. Mi cijelo vrijeme mandata radimo na komunalnim projektima, nije to zlopotreba nego činjenice koje se vežu za nas na lokalnoj razini”, govori. Dodaje i kako joj ankete nisu davale šansu kad se kandidirala za gradonačelnicu Samobora, ali onda je izlazak neodlučnih donio prevagu. “To se može dogoditi i na nacionalnoj razini i uvjerena sam da će se to dogoditi”, kaže.

“Defitivno nećemo s HDZ-om. Svi koji su spremni razgovarati i prihvatiti dijelove našeg programa, možemo postići dogovor. Mi se zalažemo za porezna rasterećenja, smanjili bismo stopu poreza na dohodak na jedinstvenu stopu od 10 posto”, govori dodajući da su im bitni i mladi i poduzetnici te da je to jedan od razloga zašto su uspjeli pronaći zajednički jezik sa strankom Republika. Razmišljaju, govori, i o svim drugim skupinama pa tako spominje 13. mirovinu, besplatan javni prijevoz i ulaznice za kulturna događanja za umirovljenike. “Ključno je da općenito govorimo o javnom prijevozu, unaprjeđenju prometne infrastrukture…”

Škrobot nije htjela komentirati mogućnost da podrže Zorana Milanovića kao mandatara nove vlade nakon izbora, kaže “s obzirom na odluku Ustavnog suda”

Također, ne boji se “žetoniranja” kad je u pitanju Fokus, ali za druge stranke, kaže, nije sigurna.

Na pitanja o slučaju Dalibora Matanića, poznatog redatelja koji je, otkrilo se, godinama uznemiravao žene, uglavnom mlade i glumice na početku karijere, Škrobot kaže kako je i sama iskusila nešto slično kada se protiv nje, nakon što se kandidirala za gradonačelnicu Samobora, vodila prljava kampanja na mrežama. Tada je, govori, dobila podršku žena iz različitih političkih grupacija i to smatra važnim i u ovom slučaju. Također, smatra da je vrlo važno govoriti o tim temama.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.