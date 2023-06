Slavonija pod najezdom komaraca: U 15 minuta čak stotinu ugriza!

Podijeli :

Nakon lanjskog zatišja muka s komarcima, istok Hrvatske vodi bitku s najezdama. Diljem Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije komarci stvaraju probleme.

Kiša koja je posljednjih tjedana drastično podigla vodostaje rijeka, kumovala je razmnožavanju komaraca i sada zadaju muke mještanima, koji kažu da je život zbog njih gotovo nemoguć iako su mjere suzbijanja započele još početkom travnja.

Radovi u vrtu za gospođu Anitu ovih su dana postali nezamislivi. Zbog najezde komaraca ni dva sata ne može obrađivati zemlju u Vukovaru.

“Volim ići u vrt i to mi je opuštajuće, tu je mir i tišina, ali jednostavno stvore vam nervozu i onda to nije više to. Strava, strašno. Ne možemo se obraniti”, rekla je.

U Vukovaru je predviđeno 18 tretmana zaprašivanja za suzbijanje najezde komaraca. Do sada je odrađeno njih devet, no to očigledno nije dosta, ali dovoljno da je gospođa Nada barem nakratko bezbrižno mogla uživati uz Dunav.

“Grozno izgleda, ne možeš izaći van, grizu te, onda se češeš dva-tri sata. Jutros je malo bolje, ali inače je bilo sačuvaj Bože.”

Ako vas u 15 minuta ubode 30 komaraca, situacija je alarmantna, no ovih dana u Vukovaru za 15 minuta ubode vas više od stotinu komaraca.

“Ovo su situacije gdje županija treba obavezno proglasiti elementarnu nepogodu jer je to javno zdravstveni problem. Mi ćemo u osmom mjesecu imati pojavu tigrastog komarca koji izaziva bolest zapadnog Nila. Ovo je i veliki gospodarski problem, vi ne možete raditi u ovakvim uvjetima”, rekao je direktor društva veterinarske stanice Vukovar, Tomislav Šota.

Pa i iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo napominju kako je zaprašivanje samo “gašenje požara”, odnosno, kratkotrajno rješenje jer zbog komaraca tu su za mještane “krvavi” problemi. Kafići i ugostiteljski objekti uz Dunav su prazni, baš kao i dječja igrališta. Građani su ljutiti i poručuju da im je život zbog najezde neizdrživ.

Iz gradske uprave ove su godine na zaprašivanje izdvojili 177.000 eura. No, napominju da su svjesni da će se zbog nemogućnosti od obrane od komaraca morati obratiti Vladi za pomoć.

“I prije dvije godine smo podnijeli apel i zamolili Vladu za financijsku pomoć, međutim, moram napomenuti da Grad Vukovar nije primio niti jednu lipu financijske pomoći s državne razine”, kazao je Josip Paloš, pročelnik ureda za društvene djelatnosti Grada Vukovara.

Iako je komarce u Slavoniji nemoguće u potpunosti iskorijeniti, i stručnjaci i građani su složni da to ne mora značiti da se problem s njihovom najezdom ne može suzbiti, odnosno, da se njihovu populaciju ne može držati pod kontrolom. Iz grada pak napominju da će, sukladno prognozama, u narednom periodu odraditi dva aviotretmana zaprašivanja iznad grada.

