Stižu komarci koji prenose teške bolesti, na udaru i Hrvatska

Tvrtke za kontrolu štetočina razvijaju načine za borbu protiv sve većeg broja komaraca koji prenose po život opasne bolesti poput malarije i denga groznice u nova područja svijeta kao rezultat klimatskih promjena, piše Financial Times.

Globalni rast temperatura doveo je do širenja bolesti koje prenose komarci na veće nadmorske visine i u područja razvijenog svijeta gdje dosad nisu bile rasprostranjene. Lokalni prijenos denga groznice prijavljen je u više europskih zemalja uključujući Francusku, Španjolsku, Hrvatsku i Italiju, kao i u dijelovima SAD-a i Japana.

Rentokil Initial, najveći svjetski pružatelj usluga u području suzbijanja štetočina, nedavno je instalirao “krvavu sobu” u svom centru za inovacije u Velikoj Britaniji kako bi proučavali ponašanja komaraca i drugih insekata i “povećali naše znanje i stručnost u godinama koje dolaze”, rekao je izvršni direktor Andy Ransom.

Rentokil predviđa da će se globalno tržište za suzbijanje komaraca proširiti s 1,6 milijardi dolara u 2021. na 2,1 milijardu dolara do 2026., što je procijenjena godišnja stopa rasta od 5,8 posto, piše Financial Times.

U “krvavoj sobi” nalazili su se komarci koji su se dobro snašli u prostoru “gdje ih hranimo ljudskom krvlju dobivenom iz službe za darivanje krvi”, rekao je Rentokil.

“U Europi je trenutni trend da se Aedes albopictus [azijski tigrasti komarac] kreće prema sjeveru, prvenstveno u Italiji, južnoj Francuskoj i Španjolskoj”, rekao je Ransom. Ova vrsta je vektor za prijenos niza patogena, uključujući denga groznicu, žutu groznicu, ziku i chikungunyu.

Skupina za suzbijanje štetočina koristi larvicide za uklanjanje mjesta razmnožavanja komaraca iz manjih voda, a adulticide za ciljano prskanje za istrebljenje zrelih jedinki komaraca iz niskog raslinja.

Rentokilova tvrtka za kontrolu vektora, Vector Disease Control International, upozorila je da bolesti koje šire komarci i krpelji izazivaju sve veće zabrinutosti zbog klimatskih promjena.

Wellcome Trust, dobrotvorna zaklada za zdravstvena istraživanja, izjavila je da očekuje da će komarci koji prenose bolesti do 2050. godine imati pristup i do 500 milijuna više ljudi nego sada. Procjenjuje se da će više od 1 milijarde ljudi biti u riziku od malarije, denga groznice, zike, chikungunye i mnogih drugih bolesti do 2080. Zaklada je rekla da razvija bazu podataka otvorenog koda za praćenje zaraznih bolesti osjetljivih na klimu.

Felipe Colón, voditelj tehnologije Wellcome Trusta za podatke za znanost i zdravlje, rekao je da su klimatske promjene također povećale širenje drugih štetočina, poput termita. Stručnjaci su također upozorili da je teško predvidjeti kako će ciklusi razmnožavanja insekata poput komaraca reagirati na klimatske promjene.

“Kako povećavate temperaturu, povećavate i pogodnost za funkcioniranje tog procesa i obično postoji neki optimalan raspon, ali kada postane prevruće, proces se također može pokvariti”, rekao je Kris Murray, profesor promjene okoliša i zdravlja u Londonu. “Zagrijana klima može ubrzati životni ciklus vrsta koje ovise o temperaturi”, dodao je. “Ako ste organizam koji može dovršiti više životnih ciklusa u, recimo, jednoj godini, zbog prikladnijih temperatura uzrokovanih klimatskim promjenama, to bi moglo povećati vjerojatnost da ćete se moći nastaniti na novom mjestu.”

Murray je primijetio da se predviđa da će klimatske promjene imati, u prosjeku, veći utjecaj na smanjenje raznolikosti vrsta i brojnosti. Ali također su uvjete u nekim europskim zemljama učinile ugodnijima za invazivne insekte.

“Postoje dijelovi Europe koji su prije bili prehladni da bi komarci stvarno mogli opstati tamo. Klimatske promjene malo ih zagrijavaju i čine ih samo malo prikladnijima, tako da bi komarci tamo mogli bolje živjeti ili preživjeti”, rekao je.

Postoji oko 3.600 poznatih vrsta komaraca. Domaće područje azijskog tigrastog komarca je u jugoistočnoj Aziji, ali se on širi još od 1960-ih i otkriven je u Albaniji 1979. godine. Sada je prisutan u većem dijelu južne i srednje Europe.

“Prošle godine Francuska je zabilježila najveći broj slučajeva denga groznice koje su prenijeli azijski tigrasti komarci”, rekao je Steven White, teoretski ekolog u britanskom Centru za ekologiju i hidrologiju.

Prisutnost ove vrste u Velikoj Britaniji prvi je put otkrivena 2017. “Vjerojatno je da su komarci uneseni s druge strane kanala tijekom prijevoza, međutim, ne vjeruje se da su uspjeli utvrditi”, rekao je White. “To bi se moglo promijeniti u bliskoj budućnosti zbog klimatskih promjena.”

Posebna vrsta koja zabrinjava je obični kućni komarac ili Culex pipiens. “Ova vrsta živi u Ujedinjenom Kraljevstvu, naš rad na modeliranju pokazuje da će se brojnost te vrste vjerojatno povećati”, rekao je White. “Culex pipiens je vektor virusa Zapadnog Nila, kojeg trenutno nema u Ujedinjenom Kraljevstvu, ali bi se mogao unijeti putem ptica selica”, dodao je. “Naš rad sugerira da povećanje temperature može povećati rizik od izbijanja virusa Zapadnog Nila u Ujedinjenom Kraljevstvu u sljedećih nekoliko desetljeća.”

