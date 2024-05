Slučaj ministrove diplome: “Ako se nađe samo jedna da je krivotvorena, zatvorit ću fakultet”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

I prije nego je zasjeo u vruću fotelju ministra poljoprivrede, Josip Dabro iz Domovinskog pokreta našao se na meti i to zbog diplome. Prozvala ga je saborska zastupnica Centra Marijana Puljak izrazivši sumnje u način na koji je došao do zvanja magistra kineziologije.

“On sam je odgovarajući na pitanja medija bio vrlo neuvjerljiv, nejasan, nije sam znao je li studirao tri ili pet godina. Problem je ako je tu diplomu stekao na nepošten način. Ako je nije stekao trudeći se, uporno učeći i pokazujući svojim znanjem da je sposoban za tu diplomu”, naglasila je Puljak.

Nespretnim odgovorom iz 2021. otvorio je pitanja koja ga prate i danas. Prenosimo tu spornu razmjenu u cijelosti:

Magistar kineziologije? – Da.

To je tri godine ili kako? – Tri godine, ajde.

Onda niste magistar? – A dobro da, mislim rekao sam, magistar kineziologije.

Magistar je nakon pet godina? – Da tako je, pet godina, da.

Kako maloprije kažete da ste tri godine? – Ne razumijem pitanje.

Koliko godina ste studirali? – Pet.

Škoro: To je lapsus lingue događa se.

Branio ga je tada stranački kolega Miroslav Škoro. I novi kolege Josipa Dabre imaju svoje aseve iz rukava.

Glavni tajnik DP-a: Pregovori s HDZ-om su u početku bili kao kada upoznate djevojku. Sad je to pjesma

“Gospođa Puljak zna vrlo jasno da je za političke dužnosti, dakle, glavna diploma vam je povjerenje građana. Prema tome, tu su poznati rezulati izbora, ljudi su dobili povjerenje”, izjavio je ministar rada Marin Piletić, a branio je kolegu i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman:

“Pa, gospođa Puljak vjerojatno misli da je još uvijek kampanja.”

O prozivkama Marijane Puljak ministar Dabro više ne želi. Od nastojanja da izbjegne odgovor, gotovo je promašio dvoranu u kojoj se održala prva sjednica Vlade.

“O tome sam već sve rekao. Sve je javno dostupno tako da mislim da nemamo više što pričati, idemo raditi malo”, kazao je.

Za diplomu pitali smo Rasima Dacića, rektora Univerziteta u Travniku, prema kojem je sumnjičava zastupnica Puljak.

“Iskreno moram vam reći, podnijet ću tužbu. Ona mora dokazati, bar jedan slučaj neka ima da se na benzinskoj pumpi završio fakultet na Univerzitetu u Travniku. Otkud njoj pravo da kaže da se tamo na pumpama dobiju diplome?! Neka nađe jednu diplomu koja je izdana na pumpi i ja ću zatvoriti fakultet i neće ništa raditi. Otkud njoj pravo da to kaže? Vrlo je bezobrazna i mi smo već angažirali odvjetnika da ju tuži.”

No, Puljak ističe da svojim izjavama nikad ništa nije tvrdila nego samo postavljala pitanja.

“Mislim da je više o tim slučajevima rekao i glavni tužitelj BiH. To je bio poznati slučaj u javnosti prošle godine. Došlo je do niza uhićenja i dekana i profesora koji su sudjelovali u nečasnim radnjama i u toj nekoj korupciji među univerzitetima koji su se spominjali se spominje i Univerzitet u Travniku, zbog toga ova priča.”

Agencija za znanost i visoko obrazovanje problem s diplomom ne vidi. Priznali su Dabri travničku diplomu.

Sve je po zakonu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje oglasila se o ministrovoj diplomi iz Travnika

“Postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije gospodina Dabre proveden je u skladu sa Zakonom о priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija”, navode u Agenciji za znanost i visoko obrazovanje.

Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak 2020. predlagala je da se donese zakon obavezne provjere kvalifikacija državnih dužnosnika i direktora javnih poduzeća. Smatra da bi svi trebali jasno objaviti kad su upisali i završili fakultet i napisati točnu kvalifikaciju.

“Službeno se to može poslati od strane poslodavca, to bi sada bila Vlada, ali može i Sabor poslati službeni upit gdje će se pitati kad se netko upisao, što je položio, kada je završio i na taj način se to razrješi. Mi smo to napravili 2020. godine za skoro 70.000 zaposlenih u obrazovanju pa prema tome ako se onda to moglo napraviti isto tako gotovo pa pješke za sve njih, ne vidim zašto se ne bi sad za 40-ak ljudi”, istaknula je Divjak.

Tko zna što bi se još otkrilo.

