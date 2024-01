Socijaldemokrat pohvalio Anušića oko pitanja vojne obuke: Krenuo je dobrim putem

Podijeli :

N1

Saborski zastupnik Socijaldemokrata Franko Vidović i predsjednik saborskog Odbora za obranu bio je gost Newsrooma u kojem je s Ankom Bilić Keserović komentirao potrebu za stranim radnicima u Hrvatskoj i ponovno uvođenje obveznog vojnog roka.

“Žao mi je što se HDZ nije ogradio od očajne, ksenofobne izjave HDZ-ove zastupnice Danice Baričević. Jedini zaključak koji se može izvući iz toga svega je da je to i stav HDZ-a. Što se tiče hrvatskih poslodavaca, ne izrabljuje tu nitko nikog. Naši poduzetnici plaćaju strane radnike čak do 30 posto više. To treba iskontrolirati. Zalažem se da ljudi koji dolaze raditi u Hrvatsku rade pod jednakim uvjetima kao domaći radnici. Tu nema podjela prema boji kože”, rekao je Franko Vidović iz Socijaldemokrata.

Strani radnici jedva čekaju novi zakon: “Uskoro ću biti vaš građanin, bit ću i ja “hrvatski”!” Anušić: Vojni rok ne smije postati politička tema

On navodi da se u gospodarstvu ne mogu uvjetovati kvote radnika jer će, kao kaže, kroz 3, 4 godine u građevini biti 90 posto stranih radnika.

“Nikad nisam pretjerano kritičan prema nečem što je novo, neka ljudi unutar sustava pohvatataju prvo konce, to je u interesu hrvatskog gospodarstva”, kazao je.

Dotaknuo se i uvođenja vojne obuke.

“Mislim da je to prevažno pitanje. Promijenile su nam se sigurnosne okolnosti. Ono što je prije tri godine bilo passe, odjednom je postalo in. A in je postalo da se radi na osnaživanju vojske. Hrvatska već dugi niz godina ima problem s vlastitom popunom. Broj mladih koji se prijavljuju jednostavno više nije dovoljan. Cijela obrana je pitanje konsenzusa, put kojim je krenuo ministar je dobar. Mislim da bi bi predmet koji bi sadržavao osnovne vojne elemente bio dobrodošao. Želim da Hrvatska ne bira sustav koji će trajati do sljedeće Vlade”, kazao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.