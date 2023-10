Sokol: Hrvatska je bez fige u džepu na strani Izraela

Podijeli :

Europarlamentarac Tomislav Sokol u Novom danu komentirao je situaciju u Pojasu Gaze te rekao kako je Hrvatska "bez fige u džepu" na strani Izraela. Osvrnuo se i na jučerašnju izjavu vukovarskog gradonačelnika Ivana Penava da ove godine na Dan sjećanja ne moraju dolaziti oni koji imaju nešto protiv HOS-a.

“Ne znam što to treba značiti ni kako bi to trebalo izgledati. Podjele u Vukovaru nam ne trebaju, Vukovar je mjesto oko kojeg se treba ujediniti cijela Hrvatska, a ne da netko stječe političke bodove. To za Hrvatsku nije dobro i mislim da nikakvih podjela neće biti. Medved se jasno očitovao o tome i rekao da su svi branitelji zajedno branili Hrvatsku. Mislim da je pozadina toga da neki žele dobiti političke bodove i pokušavaju iskoristiti i instrumentalizirati Vukovar. Mislim da će to ljudi prepoznati, nadam se da neće biti podjela i različitih kolona u Vukovaru”, rekao je Sokol na pitanja o jučerašnjoj izjavi vukovarskog gradonačelnika Ivana Penava da u Vukovar ne moraju dolaziti oni kojima smeta HOS.

“Penava želi dobiti bodove kod populacije koja je osobito osjetljiva na Domovinski rat. Ako uzmemo u obzir što je ova Vlada sve napravila za branitelje i promoviranje Domovinskog rata, koliko je uloženo u vojsku, vidi se da ova vlada ne da ne zanemaruje tu komponentu nego još dodatno ulaže u nju i jača je”, govori dodajući da ovi koji sebe smatraju desnima nemaju zašto napadati HDZ pa onda izmišljaju.

Situacija u Gazi

Hrvatska je glasala protiv rezulucije UN-a o Gazi. Sokol kaže kako ovakva situacija odgovara Hamasu i “naravno da sada kada Izrael nema izbora nego krenuti da uništi Hamas, naravno da primirje odgovara Hamasu”. BiH je glasala za rezoluciju, Sokol kaže da je to logično kad se “fundamentalist Komšić predstavlja kao hrvatski predstavnik”. “Hrvatska je bez fige u džepu na strani Izraela”, kaže Sokol dodajući da bi se dio političke elite u BiH trebao zamisliti kome daje povjerenje. Što se tiče Srbije koja je bila suzdržana, Sokol kaže kako je Vučić naučio sjediti na dvije stolice te da se nada da je došao kraj toleranciji takve politike.

Sokol također kaže kako u Gazi sigurno nema više od dva milijuna civila, nego prije milijun i pol te da je Gaza premrežena Hamasom, koji smatra isključivim krivcem za civilne žrtve jer ih koristi kao štit. “Doveli su to toga da u napadima Izraela pogibaju civili”, kaže.

