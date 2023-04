Sokol o oznakama za med: “Zašto izlaze članci koji lažno prikazuju situaciju”

Podijeli :

Zastupnik HDZ-a i EPP-a u Europskom parlamentu Tomislav Sokol gostovao je u N1 studiju.

Govorio je o pridruživanju Srbiji Europskoj uniji s obzirom na to da se i godinu dana od početka ruske agresije na Ukrajinu Srbija poziva da uskladi svoju vanjsku politiku s politikom EU-a. Sokol kaže: “Mislim da se još jednom vidi da je nažalost Srbija izvor nestabilnosti ovog dijela Europe i da to tzv. približavanje Kosovu je jedna zavjesa kako bi Srbija mogla i dalje održavati odnose s EU u gospodarstvu. Vučić i dalje sjedi na dvije stolice. Pokušava izvlačiti maksimum iz odnosa s Rusijom i s Europom”. Ističe da postoji još jako puno problema sa Srbijom, da je ona čimbenik nestabilnosti i da postoji i velik utjecaj Srbije u Crnoj Gori.

Potom je govorio o nesuglasicama između HDZ-ovih i SDP-ovih zastupnika u Europskom parlamentu koji se bore za preuzimanje zasluga za odluke koje Europski parlament donosi, a kojima zastupnici doprinose radom u svojim odborima. Preciznije, ovaj je tjedan objavljeno da oznaka porijekla “mješavina EU/ne-EU meda”, koja je bunila potrošače i otvarala prostor za muljažu, odlazi u povijest. Kada je proglašeno da se uvodi označavanje meda po Direktivi Europske komisije, Sokol je objavio da je to učinjeno njegovom zaslugom. S druge strane, iz SDP-a upozoravaju da su zaslužne zastupnica Biljana Borzan koja je inicijativu pokrenula još s Ružom Tomašić dok je i ona bila u Europskom parlamentu, te da su obje zaslužne za uvođenje oznaka.

Sokol kaže: “Činjenica je da smo i kolegica Borzan i kolegica Tomašić i ja uložili amandmane. One su to napravile u ingerenciji jednog odbora, ja drugog. Ti amandmani su na kraju prihvaćeni, ali oni nisu obvezujući. Komisija je ta koja određuje hoće li pokrenuti zakonodavni postupak ili ne. Ali svakako kada mišljenje Odbora za zaštitu potrošača u Europskom parlamentu sadrži takav zahtjev, a to je tako zahvaljujući i mom amandmanu, naravno da to ima političku težinu i da je utjecalo na odluku Europske komisije. Tako da sam ja sigurno s tim amandmanom doprinio tome da Komisija izađe s tim prijedlogom, a zašto sad izlaze članci koji tendenciozno i lažno prikazuju situaciju to trebate pitati one koji su ih napisali”.

“U kritikama na račun HDZ-a se spomenulo da mišljenje nije obvezujuće. Pa kolegica Borzan kad je radila za Nutellu je bila izvjestiteljica za mišljenje, kao i ovo na kojem sam ja radio sada. Tada se to nije potenciralo kao da nema veze i utjecaja. Budimo konzistentni”.

Na pitanje znači li to da zasluge za oznake za med dijele i on i Borzan i Tomašić, Sokol kaže: “Ja neću komentirati druge kolege. Ja mogu govoriti o svom dijelu posla koji sam obavio. Ja sam izvjestitelj EPP-a za Direktivu za zaštitu potrošača. Tako da ja svoj rad na zaštiti potrošača nastavljam i dalje”.