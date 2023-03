Kraj ugrađenim kvarovima? Stiže odlična vijest za kupce

Podijeli :

Arek Socha/Pixabay/Ilustracija

S 39 glasova "za", jednim "protiv" i jednim "suzdržanim", Odbor za zaštitu potrošača i unutarnje tržište Europskog parlamenta izglasao je zabranu ugrađenih kvarova i programiranog zastarijevanje proizvoda.

Dio je to nove EU Direktive o osnaženju položaja potrošača u zelenoj tranziciji, za koji je hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan glavna autorica i pregovaračica.

Podsjećamo, Borzan je provela istraživanje koje je pokazalo kako čak 94 posto građana Hrvatske smatra kako su uređaji proizvedeni prije 20 godina trajali dulje nego uređaji proizvedeni danas. Isto tako, istraživanja su pokazala kako se najviše uređaja pokvari između druge i treće godine upotrebe, odmah nakon isteka obaveznog jamstva.

„Presretna sam, ovime privodim kraju borbu za zaštitu potrošača od ugrađenih kvarova koju sam započela još 2014.! Zakonom ćemo osigurati dulje trajanje uređaja, bolju mogućnost popravaka i servisa te jeftinije i dostupnije rezervne dijelove. Nadalje, zabranjuje se ugrađivanje komponenti koje ograničavaju trajanje uređaja i prodaje dobra za koje je dokazano da ima ugrađeni kvar, poput kontrolera za Nintendo Switch“, kazala je Borzan.

Istraživanja također pokazuju kako 90 posto građana smatra kako su rezervni dijelovi preskupi, a 78 posto kako na uređajima treba biti oznaka mogu li se lako i povoljno popraviti u slučaju kvara. Ti i slični problemi su također predmet novog zakona, čiji je cilj smanjiti pretjerano bacanje potrošačkih dobara i trošenje resursa, odnosno omogućiti potrošačima da biraju održivije opcije pri kupnji.

„U novi zakon sam uključila velik broj dobrih stvari za građane. Bit će protuzakonito reklamirati da uređaj, npr. veš-mašina, ima garantiran broj radnih sati ukoliko to nije tako. Nadalje, neće biti moguće prodavati uređaje koji se ne mogu popraviti, bez da se o toj činjenici informira kupca. Dokidamo još jednu iritantnu praksu, prodaju dobara koja traže zamjenu potrošnih dijelova ranije nego je nužno, npr. kad printer počne signalizirati da nema boje, iako je toner još relativno pun“, pojasnila je hrvatska europarlamentarka.

Nakon Odbora za zaštitu potrošača i unutarnje tržište, nova pravila moraju biti potvrđena glasanjem cjelokupnog Europskog parlamenta na plenarnoj sjednici, što se očekuje u travnju.

„Novim zakonom sam gadno stala na žulj onima koji profitiraju od toga da se proizvodi prijevremeno kvare i bacaju, pa očekujem kako oni neće sjediti na rukama do glasanja na plenarnoj. Proteklih mjeseci su intenzivno lobirali da se pravila razvodne i oslabe, i to će sada samo pojačati. Moj posao je da ih u tome spriječim, da ispunim obećanja koja sam dala građanima na početku mandata i učinit ću sve u mojoj moći da to tako i bude“, najavila je Borzan.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

N1 otkriva: Čuveni Super Konzum potiho prodan poslovnom partneru Pavla Vujnovca Navala na HZMO zbog novog modela mirovina: Primljeno više od 100 tisuća zahtjeva