Stanovnici ovog mjesta boje se scenarija od prije 13 godina: “Zastrašujuće…”

Vodostaj Save u Zagrebu stagnira i opasnosti od poplave više nema, no raste istočno od grada. Izvanredno stanje uvedeno je na području općine Rugvica, gdje pripadnici brojnih službi i mještani rade sve kako bi spriječili da voda ne dođe do kuća. Ozbiljno je stanje i na području općine Orle u Zagrebačkoj županiji.

Stariji, mlađi, muškarci, žene… svaki par ruku u ovakvoj situaciji dobro dođe.

“Evo, trpamo vreće s pijeskom i slažemo gore na nasip. Cilj je dignuti malo nasipe da se ne izlijeva voda”, kaže nam Branko iz mjesta Novaki Nardski.

“Prije nekih 20 minuta došao sam vidjeti kakvo je stanje pa da pomognem malo”, dodao je Noel.

Mještani Novaka Nardskih u Rugvici znaju što se radi kad Sava počne ubrzano rasti. Najvažnije je da zečji nasipi izdrže.

“Situacija je jako ozbiljna, mi smo trenutačno u izvanrednom stanju. Već dva dana naši vatrogasci s civilnom zaštitom rade na ovih 25 km dužnih, koliko imamo rijeku Savu kroz našu općinu i nadamo se da će stati”, objašnjava Mato Čičak, načelnik Općine Rugvica.

“Normalno, zastrašujuće, ali već smo mi malo i naviknuti, bilo je tak već i 2010., tak da pomalo… ali bojimo se, naravno, strah nas je”, govori nam Željka.

Svi se sjećaju poplava prije 13 godina i rade sve kako se taj scenarij ne bi ponovio. Tamo gdje voda uspije probiti nasipe, u sanaciju kreću vatrogasci. Stanje se stalno prati, a nove vreće pune pijeska stižu gdje treba.

“Do dijela gdje je malo niži nasip, kao na ovom dijelu i tu nam počne prije prelijevati, da ne bi prelijevala, da ne bi došla do kuća”, dodaje Miroslav Jarak, pripadnik DVD-a.

Napeto je i u općini Orle. “To nas sad već duže vrijeme pritišće, mislili smo da bude taj vodeni val prošao puno lakše, puno brže, s obzirom kako je rijeka brzo tekla. Ali evo, dolaze novi priljevi i sad je već situacija ozbiljna”, kaže nam Dražen Podlejan, načelnik stožera Civilne zaštite ORLE

Za vatrogasce posao ne staje ni ovdje. Budno prate sve što se događa i reagiraju gdje treba.

“Dolje Bukevje, Sop Bukevska, tamo je počelo nešto sitno puštati pa su sad to sanirali. Onda Vrbovo, do općine Orle, to je sve sanirano, još se rade zečje nasipi”, govori Anita Celčić iz DVD-a Veleševec.

I ovdje su se službama pridružili i mještani. Oni čije su kuće najbliže rijeci najviše se i boje. “Katastrofa, katastrofa sve izgleda. U ovo doba tak velika Sava, to ni najstariji ljudi ne pamte. Nije mi svejedno, kaj bi mi bilo svejedno, odmah tu par kilometri sam”, kaže Štefica iz Orla.

Situacija u Zagrebu sada je ipak bolja. “Ono što je dobro, da i to kažemo, da u Zagrebu vodostaj Save pada kontinuirano cijelu noć, i današnji dan tako da je ovaj vrhunac vodnog vala bar zasad prošao, pa bar Zagrepčani mogu biti mirni. I prema informacijama koje imam iz Hrvatskih voda, taj trend će se i dalje nastaviti”, objašnjava gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

No, na području Rugvice, kako je i bilo najavljeno, vodostaj je cijeloga dana bio u porastu i već je u jutarnjim satima prešao 9 metara. I službe i građani prate situaciju, rade sve kako bi se izbjeglo ono najgore.

