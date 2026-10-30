Stigle nove analize dubokih podzemnih voda u Gospiću

Riječ je o zdencima dubine od 150 do 350 metara, a važno je naglasiti da je riječ o sirovoj podzemnoj vodi koja se ne koristi za piće, već isključivo kao tehnološka voda u proizvodnom procesu. Ponovljeno uzorkovanje provedeno je radi daljnjeg praćenja kakvoće dubokih podzemnih voda, objavio je HZJZ.