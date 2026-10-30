HZJZ objavio
Stigle nove analize dubokih podzemnih voda u Gospiću
Provedeno je novo izvanredno uzorkovanje podzemne vode iz četiri duboka zdenca tvrtke Calcit Lika d.o.o. na području grada Gospića, 17. rujna 2026. godine.
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Rezultati ponovljenih analiza nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode te u svim uzorcima nije utvrđena prisutnost PFAS spojeva iznad granice određivanja.
Kao ni tijekom prethodnog uzorkovanja, nisu utvrđeni kemijski pokazatelji koji bi upućivali na prodor onečišćenja s odlagališta u dublje slojeve podzemnih voda.
Riječ je o zdencima dubine od 150 do 350 metara, a važno je naglasiti da je riječ o sirovoj podzemnoj vodi koja se ne koristi za piće, već isključivo kao tehnološka voda u proizvodnom procesu. Ponovljeno uzorkovanje provedeno je radi daljnjeg praćenja kakvoće dubokih podzemnih voda, objavio je HZJZ.
U pojedinim uzorcima zabilježena su odstupanja pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja, uključujući povišenu mutnoću i boju te koncentracije aluminija, mangana, željeza i vanadija. Takva odstupanja mogu biti povezana s prirodnim obilježjima krških podzemnih voda.
Dosadašnje stručne analize pokazuju da se lokacija odlagališta nalazi izvan zona sanitarne zaštite i slivnih područja izvorišta koja se koriste za javnu vodoopskrbu.
Za građane je najvažnije da dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije, dodaju iz HZJZ-a.
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