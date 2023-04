Stiže grmljavinsko nevrijeme, evo dokad će trajati

Podijeli :

Terry McGraw/Pixabay/Ilustracija

Donosimo prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Nad našim krajevima je ujednačeno polje visokog tlaka povezano s hladnim suhim zrakom anticiklone. Anticiklonalno polje proteže se preko kontinentalnog dijela Europe. Ciklona s Atlantika s nestabilnim vlažnim zrakom približava se obali Velike Britanije i Irske, a sutra, u nedjelju, bit će nad Europskim kopnom te se brzo premještati prema istoku sjeverno od Alpa. Manja količina nestabilnog zraka prodrijet će nad Sredozemno more, a nad Genovskim zaljevom će doći do ciklogeneze i stvaranja ciklone.

Genovska ciklona će od ponedjeljka djelovati na vrijeme u našim krajevima kao frontalni prodora uz kratkotrajne, ali intenzivne pljuskove kiše, udare vjetra, praćena munjama i grmljavinom. Prognoziramo da će pogoršanje potrajati do sredine tjedna.

U drugoj polovini tjedna razvoj vremenskih prilika povezano je s premještanjem nestabilne zračne mase ciklone prema istoku a u njezinoj pozadini zbog prodora hladnog zraka doći će do porasta tlaka i formiranja grebena anticiklone. Očekujemo da će se većina hladnog zraka zaustaviti na Alpama, a manja količina zaobići će Alpe i sa sjeveroistoka zahvatiti Panonsku nizinu i proširiti se do Dinarida. U drugom dijelu tjedna na Jadranu očekujemo jaku buru.

Jutros je u unutrašnjosti i na Jadranu mjestimice bilo magle uz jutarnje temperature od 4 do 8°C u unutrašnjosti a na Jadranu oko 13°C. Danas će vrijeme biti pod utjecajem visokog tlaka pretežno sunčano uz slab razvoj dnevne naoblake u planinskim područjima. Na Jadranu slab do umjeren maestral. Najviša dnevna temperatura zraka od 20 do 23°C. Temperatura mora je od 13 do 16°C.

Od srijede prestanak oborina, ali i pad temperatura

Sutra u nedjelju sunčano uz visoku koprenastu naoblaku. Krajem dana na zapadu zemlje i na sjevernom Jadranu postupno naoblačenje. Na Jadranu će poslijepodne zapuhati slabo jugo koje će u noći na ponedjeljak jačati. Na sjevernom Jadranu i u krajnjim zapadnim krajevima u noći na ponedjeljak moguća je slaba kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 10°C, na moru između 10 i 14°C, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25 °C.

Od ponedjeljka do srijede pretežno oblačno s pljuskovima kiše, grmljavinom i udarima vjetra. Fronta nestabilnog zraka djelovat će na vrijeme najprije u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu i širiti se prema istoku. Temperatura zraka u manjem padu. Od srijede prestanak oborina i još malo hladnije. Na Jadranu će puhati bura i tramuntana, a u planinskim krajevima iznad 1500 m će temperatura pasti do 0 C, pa je uz kišu moguća i pokoja pahulja snijega.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.