nove prognoze
Stiže snijeg u Hrvatsku? DHMZ objavio karte
Nakon razdoblja razmjerno toplog vremena, početak studenoga mogao bi donijeti promjenu vremenskih prilika. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je prognostičke karte koje upućuju na mogućnost snijega u dijelovima Hrvatske.
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Snijeg je ove jeseni već zabijelio Platak, gdje su 24. listopada prve pahulje zabilježene na području skijališta Radeševo.
Prema prognostičkim kartama DHMZ-a, početak studenoga mogao bi obilježiti pad temperatura, uz kišu i mogućnost snijega, ponajprije u gorskim predjelima.
Karte za nedjelju, 1. studenoga, pokazuju mogućnost oborina u dijelovima unutrašnjosti, dok bi se u višim predjelima mogla pojaviti i susnježica ili snijeg. Područja mogućih snježnih oborina označena su ružičastim nijansama.
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Izraženija promjena vidljiva je na kartama za ponedjeljak, 2. studenoga, i utorak, 3. studenog, kada se u dijelovima Gorske Hrvatske i unutrašnjosti prognoziraju niže temperature.
Na Jadranu bi, prema prikazanim kartama, trebalo biti toplije nego u unutrašnjosti.
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