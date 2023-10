Što bi umjetna inteligencija mogla činiti umjesto nas već sljedeće godine?

Podijeli :

Prema nedavnom istraživanju časopisa Nature u koji je bilo uključeno 1600 znanstvenika diljem svijeta, ocijenjeno je da je umjetna inteligencija najveća revolucija našeg vremena i moćan alat za budućnost. Na pitanje što smatraju najvećim izazovom, većina njih odgovorila je korištenje umjetne inteligencije u svrhu širenja dezinformacija. S jednim od najvećih stručnjaka današnjice za umjetnu inteligenciju Andreasom Brownom razgovarala sam o najnovijim trendovima i otkrićima. Što bi UI za nas i umjesto nas mogla raditi već u 2024. godini i koji su glavni izazovi...

N1: Određenom dijelu ili većini ljudi umjetna je inteligencija nešto uzbudljivo i novo što dolazi, prilika, velik korak naprijed. A drugi pak strahuju od kraja svijeta i da će nad nama zavladati neki drukčiji oblik života. Gdje je istina i je li moguće pomiriti ovo dvoje?

ChatGPT na više od polovice pitanja daje netočne odgovore “Nitko se ne treba bojati umjetne inteligencije, prisutna je već 50 godina”

Brown: Vrlo dobro pitanje koje vrlo često čujemo. Mislim da odgovor još nije sasvim jasan, no činjenica je da UI predstavlja golemu priliku. Danas je ona samo alat pa mnogi poprilično preuveličavaju ono što može i što će uskoro moći. Za mene je ona zasada alat i ni izdaleka nije dostigla razinu ljudske inteligencije. Još je dug put pred nama, a prilike koje trenutačno pruža najvažnija su stvar.

N1: Dakle, posjeduje li neku vrstu inteligencije?

Brown: Posjeduje. Ali to je objašnjivo i mislim da sada razumijemo kako funkcionira. Temelji se na predviđanju stvari i može predvidjeti određene stvari na temelju podataka, što je vjerojatno kao ono što ljudi rade, ali mi to u potpunosti ne razumijemo. No razumijemo kako sada funkcionira i gdje su joj granice.

N1: Kako onda možemo objasniti taj tip inteligencije?

Brown: Postoji vrlo jednostavno objašnjenje… Uzmete li životopise ljudi koji rade na vašoj televiziji i ako to komprimirate u ZIP format ili nešto takvo, komprimirana verzija ima sve podatke ekstrapolirane verzije: podatke o čovjekovu životu, idete u osnovnu i srednju školu, možda na fakultet pa se zaposlite… Ti su podaci i u ovoj manjoj verziji, tako funkcionira veliki jezični model, komprimiran je i može raditi predviđanja na temelju tih podataka.

N1: No mora li to biti zatvoren model? Može li izići izvan okvira? Može li riješiti takvu vrstu problema?

Brown: Na neki način, jer sada imamo širu inteligenciju koja može mnogo toga. Primjerice, uzmete li ono što OpenAI ima – velike jezične modele, može govoriti o politici, povijesti ili medicini. Dakle, ima relativno široko znanje i informacije u tom modelu. Možete ubaciti i druge podatke. Usput rečeno, to ljudi u biznisu i rade, uključuju podatke o svojoj tvrtki ili domeni pa UI postaje mnogo bolja u predviđanju.

N1: Pogledamo li u budućnost, na kojim će poslovima i u kojim ulogama zamijeniti ljude?

Brown: Osobno smatram da je današnja UI samo moćan alat za ljude, kao što je viličar zamijenio ljude koji nose težak teret. Obavlja rad za koji treba znanje, može slati e-mailove, raditi fantastične stvari glede izrade rasporeda, no za to još treba kontrolu. Griješit će, katkad halucinirati, fabricirati pogrešne informacije…

N1: Mora imati čvrsto ljudsko vodstvo?

Brown: Tako je, nekoga tko će je nadzirati. To je alat koji koriste ljudi, dobijete odgovor, provjerite ga, a ako je dobar, možete ga upotrijebiti.

N1: Tu uvijek imamo etičko pitanje tko je odgovoran, odnosno čiji je zadatak biti odgovoran kako bismo se pobrinuli da su podaci ispravni i da radi ispravne stvari.

Brown: Ljudi su uvijek oni koji koriste ovaj alat. Možete raditi pogrešne stvari sa svakim alatom, ali i dobre te možete griješiti. Ali čovjek koji koristi alat treba imati kontrolu i u doglednoj budućnosti tako ćemo koristiti umjetnu inteligenciju.

N1: Nedavno sam pročitala članak u časopisu Nature. Razgovarali su s 1600 znanstvenika iz cijeloga svijeta o mogućim izazovima umjetne inteligencije. Većina ih je navela širenje dezinformacija kao vrlo važan izazov kojim se treba pozabaviti i najveći problem s umjetnom inteligencijom. Složili biste se s time?

Brown: Da, to je jedan od problema koji moramo osvijestiti i staviti pod nadzor, a i ljudi moraju biti oprezniji u vezi onoga čemu vjeruju. Svi smo vidjeli slike koje je stvorila UI u posljednjih pola godine, a neke su doista dobre kvalitete. Ne kažem da je to pametno raditi, ali kad pogledate te slike, izgledaju stvarno, a s vremenom će postati i bolje. Novije verzije kreiraju video, filmove, glazbu, možete lažirati glas i sve što želite pa ljudi moraju biti veoma oprezni.

N1: Možete li lažirati osobu?

Brown: Da, dok god je virtualna.

N1: Velik problem predstavlja uporaba UI-a za širenje dezinformacija, a ako pogriješimo u vezi s podacima, to može dovesti do pogrešnih studija, publikacija… Kako to možemo kontrolirati?

Brown: Problem s pristranim i pogrešnim informacijama je sljedeći: želite li to namjerno činiti, možete, ali prednost je UI-a i to što je relativno nepristrana. Ruku na srce, ljudi su vrlo pristrani. Jedan čovjek u Münchenu prije nekoliko mjeseci nam je rekao da se stručnjaci u jednom etičkom povjerenstvu nisu ni o čemu mogli složiti. I naše je iskustvo isto: imate pet stručnjaka za etiku koji se teško mogu oko nečega složiti. UI je sasvim nepristrana, problem je ako su podaci pogrešni, stoga ljudi moraju pogledati podatke i rezultate. Ali katkad kada koristimo UI, vidimo da se ljudima ne sviđaju rezultati jer su sasvim nepristrani, a ljudi preferiraju pristrane odgovore koji idu njima na ruku.

N1: Okruženje i odgovore na koje su navikli i uz koje se osjećaju sigurnima. Kada govorimo o regulativi EU-a glede umjetne inteligencije, mislite li da je uredba dovoljno dobra, koje probleme rješava, a koje ne rješava u ovom trenutku?

Brown: Osobno, nisam presretan tom uredbom, nacrt je prilično strog i sadrži neke nedostatke. Primjerice, zahtjev da podaci budu potpuni. Nikad nećemo izliječiti rak uz pomoć UI-a ako to budemo zahtijevali. U mnogim se stvarima ide predaleko u vrlo ranoj fazi ove tehnologije. Trebali bismo pričekati da se razvije i vidjeti što može i mislim da imamo dovoljno regulative. Već svjedočimo tome da to ne pogoduje europskoj UI zajednici, sveučilištima, razvojnim tvrtkama… Možda ste čuli za Hugging Face, najuzbudljiviju UI razvojnu tvrtku u EU-u. Nakon što je objavljen nacrt ove uredbe, preselili su se u New York.

Umjetna inteligencija: Ekonomski blagoslov ili prokletstvo? Boji se vlastite kreacije: Šef OpenAI-a zabrinut zbog utjecaja AI-a na izbore

N1: Jer je ovdje previše regulative?

Brown: Da, prestroga je.

N1: Kako onda možemo povećati produktivnost i konkurentnost u takvom okruženju?

Brown: Japan je usvojio prilično progresivnu regulativu. Rekli su da podaci koji se koriste za obuku UI modela nisu zaštićeni kao intelektualno vlasništvo, a isto vrijedi i za rezultate. U principu bilo tko ih može koristiti da stvori nešto novo, ali rezultat nije zaštićen. Mislim da je to vrlo progresivno.

N1: A zapadni dio svijeta, kad se uspoređujemo s SAD-om? Spomenuli ste da se jedna tvrtka preselila onamo.

Brown: SAD kaže da želi ovo regulirati, ali mislim da nemaju jasnu predodžbu kako. Ipak, vrlo su otvoreni i ulaganja su velika. Zanimljivo je da su specijalisti za UI većinom iz istočne Europe. Čini se da SAD može privući ove talente, ne privlači ih samo novcem nego i dobrim sveučilištima, okruženjem koje pogoduje poduzetnicima. Mislim da puno više podupiru nego što reguliraju.

N1: Što biste rekli, kako će se umjetna inteligencija razvijati u sljedećih godinu dana ili možda u sljedećih pet godina?

Brown: Na kratki rok ćemo vidjeti da UI postaje mnogo pouzdanija. Jasno će reći da nešto ne zna i pitati želite li pretpostavku, jasno će reći da ne želi fabricirati informacije. Vidjet ćete i mnogo manje modele, a ne velike modele koji troše mnogo energije kakve trenutačno imamo, modele krojene za određenu svrhu koji mogu fantastične stvari i koji su mnogo jeftiniji. Dakle, mnogo stvari dolazi u kratkom roku. Dugoročno treba pogledati što UI danas ne može. Nas dvoje imamo cilj kad nešto radimo, slijedimo viziju, čak i kad radite jednostavne stvari. Ako vam kažem da odete van, naprosto odete, ne razmišljate o koracima lijevom i desnom nogom i slično. UI trenutačno nema ciljeve. Drugo, možete učiti promatranjem. Ako se osoba ispred vas posklizne, nećete krenuti njezinim putem. Veoma brzo učite promatranjem, kao i svi ljudi, a UI to danas ne može. Vidjet ćemo to u srednjem roku.

N1: Kako ljudi mogu integrirati umjetnu inteligenciju u svoj život?

Brown: Kao prvo, radi se o izuzetno moćnom alatu. Moja 11-godišnja kći koristi UI za pisanje zadaće, shvatili smo to jer su joj zadaće bile predobre. Dakle, mnogo se toga zbiva. No ona tome pristupa odgovorno. Kreira nešto s pomoću Chat GPT-a, a zatim provjeri na Googleu ili Wikipediji. To je zasad dovoljno dobro za 11-godišnjakinju. Ali radi se o vrlo moćnom alatu. Katkad razgovaram s klijentima preko Zooma i kada nešto ne znam, mogu pitati stroj, koji odmah odgovori. Ako vam ponestane ideja, a morate napisati članak, prezentaciju ili govor, možete se osloniti na UI, veoma je jednostavno. Dobro je što UI mogu koristiti male tvrtke jer je relativno jeftina i možete je koristiti kao stratešku prednost da odgovarate na zahtjeve klijenata, kreirate nove proizvode, da uđete u nove segmente tržišta ili zemlje, jezik više ne predstavlja prepreku, govori mnoge jezike. Dakle, koristi su dostupne svima.

N1: Kad govorimo iz vaše perspektive i tvrtke BCG, na čemu rade vaši klijenti, što je sljedeći veliki trend na području umjetne inteligencije?

Brown: To su dva pitanja u jednome! Trenutačno mnogo rade na smanjivanju troška. Koriste UI kako bi bili učinkovitiji, imamo i mnogo velikih klijenata koji se moraju nositi s regulativom, izvješćima i takvim stvarima, UI je u tom pogledu izuzetno moćna i ubrzava stvari. Veliki su trendovi zapravo disruptivnije prirode, odnose se na to kako raditi stvari drukčije, biti učinkovitiji, djelomično predviđati budućnost. Što će naša konkurencija napraviti? Koja je ideja za novi proizvod? Jer UI ne radi samo na tekstu, koristi mnoge parametre za predviđanja, koja bi mogla biti pogrešna, ali barem su zanimljiva. Primjerice, možete je koristiti da predvidi kako će izgledati sljedeći proizvod vašeg konkurenta, koja bi mu mogla biti cijena i kako se tomu možete suprotstaviti.

N1: A što mislite o popularnim UI rješenjima koja su dostupna besplatno ili za nisku cijenu? Koliko su pouzdana i koliko se koriste u svakodnevnom životu, u obrazovanju i u medijima?

Brown: Mnoga od tih rješenja, osobito ona velika, prilično su pouzdana pa je to velik uspjeh jer je kvaliteta iznenađujuće dobra, čak i kad gledate jezik. Jučer sam razgovarao s jednim profesorom iz Mađarske. Kaže mi da je čak i na mađarskom to prilično dobro, a u usporedbi s engleskim radi se o malom jeziku. Dakle, pouzdanost je doista dobra, katkad dođe do pogreške, to morate znati. Može sasvim pogriješiti pa to morate kontrolirati, ali kvaliteta je dobra. Cjenovno je prihvatljiva, a učinak koji možete stvoriti, ako to kontrolirate, ako ste malo oprezni… Ali mnoge su stvari opasne.

N1: Upravo tako, ovo nije prva stvar koja je opasna. A kad razgovaramo sa znanstvenicima i ljudima o umjetnoj inteligenciji, spominju kako su i druge stvari bile vrlo revolucionarne i vrlo zastrašujuće u njihovo vrijeme. Primjerice, kad su tiskane prve novine, ljudi su se bojali da će biti oblik propagande. Dakle, umjetnu inteligenciju čeka vrlo zanimljiva i uzbudljiva budućnost, kao i sve nas koji ćemo se njome koristiti. Hvala vam na ovom razgovoru za N1 i što nam dali informacije i uvide u ovu zanimljivu temu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.