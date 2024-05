Što bi Ustavni sud rekao na Mostov prijedlog o manjinama? “Proglasio bi ga neustavnim”

Podijeli :

Đorđe Gardašević, profesor ustavnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu, bio je gost Newsrooma kod naše Anke Bilić Keserović s kojom je razgovarao o Mostovom prijedlogu da se saborskim zastupnicima nacionalnih manjina ustavnim referendumom zabrani da odlučuju o formiranju vlade i donošenju proračuna.

Đorđe Gardašević bio je član radne skupine koja je radila na promjenama kada su u pitanju manjinska prava.

“Jedna od opcija je bila to da se revidira izbor zastupnika nacionalnih manjina i njihova prava i obveze u Saboru. Treba naglasiti da nisu svi sudjelovali na svim sastancima, ja nisam sudjelovao na sastanku u kojem je napisana ta verzija u kojoj bi se predložilo za daljnju raspravu ograničenje mandata nacionalnih manjina, ja nisam za to.

Tvrdnja da su svi članovi radne skupine bili za to rješenje 2014. godine nije točna, to je bio nacrt Ustava o kojem je tek trebalo raspravljati. Krajem ljeta je to učinjeno na zadnjom radnom sastanku. Ta tema nije bila na stolu nego je raspravljano na dva sastanka na Pantovčaku o lokalnoj i regionalnoj samoupravi. Izbori koji su uslijedili stvari su okrenuli u drugom toku jer predsjednik Ivo Josipović nije dobio drugi mandat”, objasnio je profesor.

“Taj prijedlog nije iznesen samo 2014. godine, bio je prijedlog i 2018. godine u jednom od dva referendum kada se predlagalo da se revidira sustav mandata nacionalnih manjina, isto na ovom tragu. Ne bi im se dala mogućnost da sudjeluju u glasanju o državnom proračunu i pravo izbora Vlade. Tada nije bilo one kočnice da bi manjinski zastupnici imali pravo veta koje bi se moglo preglasati dvotrećinskom većinom”, dodao je Gardašević.

“To je preslagivanje karata kao politički adut i argument”

Profesor je istaknuo kako je to pitanje koje se periodički pojavljuje u hrvatskom društvu.

“Čini mi se da je ovo politički iskorak i da je to stvar koja je vezana uz izbore, uz previđanje da će biti novi izbori i možda u tom smislu preslagivanje karata kao jedan politički adut i argument onih koji ga promoviraju i koji bi mogli koristiti kod svojih birača. To je politička procjena, ono što je ustavno i pravno važno je da naš sustav poznaje kriterije uređenja prava nacionalnih manjina i meni se čini da ovo rješenje ne bi prošlo test ustavnosti”, pojasnio je.

“Ustavni sud ima svoja pravila ponašanja. Bilo bi jako zanimljivo vidjeti što bi Ustavni sud tu proceduralno rekao i kako bi nastupio”, dodao je.

“Ustavni sud takav bi prijedlog proglasio neustavnim”

Profesor je rekao da se ne može reći da Ustavni sud tu ne bi intervenirao sukladno svojoj praksi.

“Čini mi se izvjesnim da bi ovakav prijedlog ograničenja mandata nacionalnih manjina Ustavni sud čak i zaustavio odnosno proglasio bi ga neustavnim”, objasnio je Gardašević.

Rekao je i ako se revidira izborni sustav onda se neće odvojiti ni dijaspora.

“Ako govorimo o nacionalnim manjinama otvara se i pitanje dijaspore, važno je vidjeti koji su argumenti da se traži ovakva promjena”, rekao je.

