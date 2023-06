Udruga Sjena traži ocjenu ustavnosti Zakona o osobnim asistentima, idu prosvjedi

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Marica Đogaš Mikulić gostovala je u Newsnightu i komentirala novi Zakon o osobnoj asistenciji, što joj je jako bliska tema s obzirom da njen sin Ante boluje od Cornelia de Lange Sindroma, rijetkog genetskog poremećaja s višestrukim malformacijama.

Maleni Ante sad već ima pet godina, ali bitka njegovih roditelja nije stala. Zato ima što za reći oko novog Zakona.

“Moram reći da je jedino pozitivno to što smo napokon, nakon 15 godina, dobili Zakon o osobnim asistentima. Ono što je negativno jest kompletan sadržaj. Mi kao udruga (Sjena, op.a.) ogorčeni smo time jer nakon toliko godina rada na njemu, nije napravio osnovnu misiju. A to je da onima koji su najugroženiji u društvu, pruži osnovne uvjete za zadovoljenje života. Neki od apsurda Zakona govore da bi osobe koje su potpuno nepokretne i ovisne o njezi druge osobe, morale živjeti same da bi ostvarile maksimalnu satnicu predviđenu Zakonom. A ta maksimalna satnica je jedan dobar marketinški trik jer osobe s invaliditetom žive s njim sedam dana u tjednu, a ne pet. Sve ovo je bacanje pijeska u oči”, kazala je Marica Đogaš Mikulić.

Komentirala je i hoće li djeca koja žive s roditeljima i dalje imati asistente.

Udruga paraplegičara nudi rješenje za situaciju s osobnim asistentima

“Koristit će ih od četiri do osam sati. Najgore su prošle potpuno nepokretne osobe i djeca s poteškoćama u razvoju, koji nisu ni navedeni u Zakonu. Nema rješenja za njih, prepušteni su sebi sami”, otkrila je tužne detalje apsurdnih dijelova novog Zakona.

Očekivalo se mnogo, ali ništa se nije dobilo…

“Ispada da su smišljali ograničenja koja bi ubacili kako bi smanjili financijski trošak. Čak i ako imate prava na nešto, u stvarnosti zbog kompliciranih uvjeta ne možete ta prava realizirati. Na kraju su najugroženiji roditelji. Dakle, ako djetetu želite omogućiti asistenta, morate se rastati ili mijenjati adrese. Nama to nije normalno i kao udruga to nećemo dopustiti”, zaključila je Marica Đogaš Mikulić.

