Štrajkaši traže ostavku Malenice, evo što im je ministar odgovorio

Ministar pravosuđa Ivan Malenica nakon sjednice Vlade dao je izjavu za medije u kojoj je komentirao današnje prosvjede sindikata sudskih službenika.

“Istaknuo bih da od ukupno 77 reformi u Nacionalnom planu otpornosti i oporavka, 17 se odnosi na pravosuđe. Postoji veliki reformski zamah u resoru pravosuđa koji se očituje kroz te reforme. Ministarstvo pravosuđa je pojedinačno najveći predlagač zakona u Vladi RH – od ukupno 240 zakona, Ministarstvo pravosuđa je predlagatelj u otprilike 50-ak područja što pokazuje da se provode reforme u području pravosuđa. Jedna od najvećih reformi je reforma plaća kroz donošenje novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama. U ponedjeljak je rasprava u Saboru. Očekujemo da se izglasa u prvom čitanju do ljetne pauze i da se nakon ljetne pauze izglasa u drugom čitanju. Svjesni činjenice da su plaće male, imamo tendenciju povećanja i to ćemo nastaviti i kroz ovaj dodatak od 180 i 60, ali isto tako i kroz novi zakon o plaćama i nove uredbe. Ovaj dodatak je predstavljen kako bi se premostilo razdoblje do stupanja uredbe na snagu. Ono što se vidi iz zakona o plaćama je da će najniži koeficijent u državnoj i javnoj službi biti 0,9. On je sad 0,631 što predstavlja povećanje od 0,9. To je stavljeno u zakon što je garancija da će doći do povećanja plaća”. Najavio je i reformski zahvat sustava ocjenjivanja od strane nadređenih.

Prosvjednici su zazivali ostavku ministra Malenice, on odgovara: “Mi kontinuirano razgovaramo s njima. Kao Vlada smo se odlučili riješiti ovu situacijom isplatom dodatka koji će se kad uredbe stupe na snagu ugraditi u nove plaće. I ovaj dodatak je povećanje plaća. Mislim da nije bilo većeg povećanja plaća u jednom trenutku kao što je ovaj dodatak. Povećavala se osnovica i koeficijenti. Imamo uzlaznu putanju povećanja, iako smo svjesni da su te plaće i dalje male. Nama je cilj daljnje povećanje – još minimalno 10 do 15 posto. Idemo k tome da minimalna plaća za najpotrebnije kategorije službenika – upisničar, zapisničar, zemljišno-knjižni referent bude oko 1000 eura neto. Tome ćemo težiti”.

“Mi smo jučer na sastanku predstavnicima sindikata ponudili potpisivanje memoranduma koji uključuje sve ove korake, ali isto tako i uključivanje u rad kroz radnu skupinu za izradu nove uredbe, a isto tako i naše tendencije da dođe do daljnjeg povećanja plaća”.

“Reforme sustava plaća u većini država koje su ih provele, trebalo im je 5 do 10 godina da to provedu. Mi se zadnjih nekoliko godina intenzivno pripremamo i sindikati su bili uključeni u raspravu o plaćama. Ukazujem na strpljenje i povjerenje da ćemo u drugom koraku doći do povećanja plaća”.

“Prvi korak je povećanje od 180 i 60 koje za pojedine kategorije predstavlja postotno veliko povećanje. Drugi korak je stupanje na snagu nove uredbe koje se očekuje početkom nove godine kada bi trebalo prevesti sva radna mjesta na nova koja su u uredbi i onda bi trebalo biti novo povećanje. Očekujem od predstavnika sindikata povjerenje i strpljenje. Vidjeli smo danas na prosvjedu da su se predstavnici sindikata referirali i na odnose unutar samih sindikata – postoji li nekakvi sukobi i borba za reprezentativnost unutar samih sindikata, ja to ne znam, ali u ovom trenu ono što možemo je zajedno raditi na uredbi i daljnjem povećanju”.

Na pitanje o tome kada planira sjesti sa sindikatima, kaže da će vidjeti u narednim danima.

“Ovo sad stanje nije dobro ni za koga, ni za sustav, ni za sindikate, ni građane, ali tražimo racionalan pristup da zajedno radimo na povećanju plaća”.

