Ostaje li SDSS izvan vlasti? Analitičar: “Čim Novosti objave prvi tekst o DP-u, puknut će tikva između njih i Plenkovića”

Josip Regovic / Pixsell / ilustracija

Pregovori o okupljanju parlamentarne većine i sastavljanju vlade navodno se bliže kraju, a sve oči uprte su u zastupnike nacionalnih manjina, njih osmero.

Točnije, oči su uprte u petoro zastupnika manjina, jer troje SDSS-ovih Domovinski pokret ne želi vidjeti u Vladi u kojoj bi bio s HDZ-om.

Analitičar: HDZ i DP vode boksački meč, prvu rundu dobio je DP, druga je važna za Plenkovića

Zastupnici manjina protekla dva tjedna bili su do grla zakopčani pred novinarima, navodno ostajući pri tome da su jedinstveni i složni u stavu “ili svi ili nitko”. No, kako su odmicali pregovori HDZ-a i DP-a približavajući se dogovoru, počela su nagađanja o razilaženju manjinaca, odnosno mogućnosti da dio njih bez SDSS-a (možda i zastupnika talijanske manjine Furija Radina) podrži vladu koju bi formirali HDZ i DP-a.

“Naći će rješenje jer ne žele nove izbore”

Politički analitičar Jaroslav Pecnik kazao nam je prije dva tjedna da manjinski blok “nije čvrst, ali je prgamatičan” te da će SDSS na koncu ostati pri vladajućoj koaliciji koju će fomirati HDZ i DP.

“Hoće li ući u vladu ili samo davati potporu novoj vladi iz Sabora, vidjet ćemo. Time bi sve privilegije koje srpska zajednica prima i dalje išle kao i do sada”, rekao je Pecnik tada.

Danas kaže da i dalje stoji kod onoga što nam je tada rekao – da će SDSS u nekoj formi ostati uz vlast s privilegijama koje iz toga proizlaze.

Bačić: Razgovori s DP-om pri kraju, bit će stabilna vladajuća većina

“Time neće posve biti zadovoljni ni Andrej Plenković ni Milorad Pupovac, ali će se naći rješenje da petoro manjinaca daju podršku vladi jer je svima bitno da se ne ide na nove izbore. A dogovor će biti da SDSS odustane u ime općeg interesa od onoga što su dosad imali (potpredsjednicu Vlade i neke državne tajnike, nap.a.), ali uz jamstvo nastavka financijskih davanja koje je srpska manjina do sada imala. U tom smislu, ne bi trebalo biti problema”, smatra Pecnik.

“To je vjerojatno i Plenkovićev plan”

Problem će, kaže, nastati u trenutku kada Novosti (glasilo Srba u Hrvatskoj, ali i politički tjednik) objave neki tekst u kojem će “razapeti DP i njihove politike”, ponajprije one koje planiraju provesti u sferi tzv. domovinske kulture.

“Vidjet ćemo koliko će DP moći trpjeti da Srbi i dalje imaju važnu riječ preko Novosti i kako će se to odraziti na odnos Plenkovića i DP-a. Mislim da će tada brzo puknuti tikva između njih”, kaže.

Puhovski: Pupovac bi mogao povući potez kojim bi olakšao život Plenkoviću

Pecnik predviđa razvoj događaja nakon tog “puknuća tikve”.

“Jedna struja DP-a i dalje će htjeti surađivati, druga to neće moći podnijeti. Ali, da budemo jasni, to je vjerojatno i Plenkovićev plan. Na koncu će se DP raskoliti i većina raskoljenog DP-a ostat će uz Plenkovića, a on će tada manjak nadoknaditi time što će se SDSS vratiti u saborsku većinu i vladu. Ispada da govorim kao da imam kristalnu kuglu, ali iskustvo praćenja događanja na političkoj sceni govori mi da nitko nema skrupula i da sva predizborna zaklinjanja poslije izbora postanu ništavna. Stoga mi se ova kombinacija koju sam iznio čini realnom”, rekao je Pecnik.

DP za ukidanje izbora manjinskih zastupnika

Domovinski pokret u kampanji je inzistirao na izmjenama izbornih pravila oko izbora zastupnika nacionalnih manjina. U svome programu sažetom u “10 domovinskih stupova preobrazbe Hrvatske”, pod točkom “Preobrazba izbornog sustava u Domovinskom duhu”, navode: “Treba ukinuti izbor zastupnika nacionalnih manjina koji trebaju birati i biti birani na općim listama. Izabrani zastupnici nacionalnih manjina s općih stranačkih lista mogu formirati posebni odbor koji bi raspravljao o pitanjima važnima za njihov status (jezik, pismo, obrazovanje i kulturno stvaralaštvo).”

Penava se oglasio o SDSS-u i pregovorima: Onu prvu prepreku smo na neki način premostili

Iako su više puta nakon izbora najavljivali da neće odstupiti od svoga programa, Pecnik smatra da ukidanje izbora manjinskih zastupnika neće biti prioritet DP-a kad uđe u vladu.

“Njima je sada prioritet pokazati da su čvrsti preko isključivanja SDSS-a iz vlade i to im je dovoljno. Uglavnom će se mrcvariti oko toga, a Plenković će, po dobrom starom običaju, sve to razvodnjavati”, procjenjuje Pecnik.

“Dio njih bi popravljao Hrvatsku, a dio…”

DP-u su, kaže Pecnik, sada u fokusu interesa ministarstva koja će dobiti.

“Mislim da resor kulture neće dobiti, ali mogli bi dobiti druge resore na koje možda zapravo i ciljaju gurajući resor kulture u prvi plan – demografiju, poljoprivredu, energetiku…”, napominje.

Pecnik također smatra kako dio ljudi u DP-u doista vjeruje da ima misiju popraviti Hrvatsku i provesti sve što im piše u programu, dok drugi dio članova te stranke to ne drži toliko važnim.

“Njima su u fokusu biznis i trgovina, a domovinska pitanja ih previše ne zanimaju”, kaže.

