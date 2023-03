Stručnjaci tvrde da je, nakon 10 godina, zabilježen pad prisutnosti kokaina

Podijeli :

MUP/ ilustracija

Nakon desetogodišnjeg uzlaznog trenda, analiza otpadnih voda na prisutnost droga u Zagrebu za prošlu je godinu je utvrdila pad pokazatelja o konzumaciji kokaina, što je utvrđeno zadnjim mjerenjem razina droga koje predstavlja Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) priopćio je da se pomoćnik ravnatelja Željko Petković o toj temi u srijedu obratio medijima zajedno s kriminalistima za droge Ravnateljstva policije, pri čemu se izmjerene razine ne mogu interpretirati kao konzumirane količine droga, već su jedan od pokazatelja za uvid u stanje i kretanje problematike droga.

Tamo su predstavljeni rezultati zadnje analize otpadnih voda na prisutnost droga u Zagrebu od 2020. do 2022., koju je proveo Europski centar (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), te rezultati rada policije na području sprječavanja zlouporabe droga.

Projektom europske SCORE mreže “Analiza otpadnih voda i droga – europska studija u više gradova”, kojim se iz izvora otpadnih voda mjere razine droga izlučenih u urinu i tako daje procjena količina droge koju zajednica konzumira, utvrđeno je da je u Zagrebu lani nakon desetogodišnjeg uzlaznog trenda pala razina kokaina.

Zagreb se po kokainu lani nije nalazio među 20 gradova u Europi

U prošloj godini bilježi se 401 miligram te droge na 1000 stanovnika po danu, u 2021. je razina urinarnih metabolita kokaina bila više od 548 miligrama, a godinu ranije 510 miligrama dnevno.

Promatra li se tjedno izlučivanje, u 2022. najviša razina zabilježena je petkom, a u dvije godine ranije subotom.

Gledajući najveće zabilježene razine kokaina u urinu, Zagreb se lani nije nalazio među 20 gradova u Europi, pri čemu je godinu ranije bio na 11. mjestu, a 2020. na osmom.

Nakon što je 2020. kulminirao uzlazni trend izlučivanja urinarnih metabolita kanabisa sa 228 miligrama na tisuću stanovnika dnevno, od 2021. slijedi pad, koji se nastavio i prošle godine, kada je u otpadnim vodama izmjereno manje od sto miligrama na tisuću stanovnika dnevno.

Pad razine urinarnih biomarkera uočen je i kod amfetamina, tzv. speeda, no 2020. zabilježen je manji rast vezao uz metamfetamin, skraćeno meth.

U zadnje dvije godine pad bilježi i ecstasy, a unatoč informacijama o povećanoj dostupnosti i upotrebi ketamina u Europi, usporedbe za Zagreb nisu moguće jer je taj disocijativni anestetik tek lani po prvi put uključen u analizu.

