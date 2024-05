Na ovim mjestima u Hrvatskoj je strogo zabranjena vožnja u rikverc

Podijeli :

Odd ANDERSEN / AFP

Vožnja unatrag zna biti izazov za svakog vozača te zahtjeva dodatan oprez, no postoje i ona mjesta na kojima je ona zabranjena i strogo kažnjiva.

Prilikom vožnje u vozači uvijek trebaju provjeriti koliko je taj manevar siguran. U slučaju nesreće krivica obično pada na onog tko se kretao unatrag zakon kaže da se vozač mora uvjeriti da svojim kretanjem ne ugrožava druge sudionike u prometu.

Ipak, Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje i one situacije kada je takva vožnja u potpunosti zabranjena i kažnjiva.

Zakon je jasan

Naime, Zakon kaže da vozač koji se namjerava kretati vozilom unatrag može to učiniti samo na kratkom dijelu ceste i ako time ne ugrožava ili ne ometa druge sudionike u prometu.

Također, napominje se kako za vrijeme kretanja unatrag na vozilu moraju biti uključeni svi pokazivači smjera, nešto što se uči u autoškoli, ali se brzo zaboravlja.

Dodaje se da, kad se vozač kreće vozilom unatrag, dužan je kretati se onom stranom kolnika kojom se do tada kretao vožnjom unaprijed te je dužan propustiti vozilo koje dolazi iza njegovog vozila.

Tko se ne bude pridržavao gore navedenog riskira novčanu kaznu u iznosu od 30 eura.

Kazne i do 920 eura

No postoje i ona mjesta gdje je izričito zabranjena bilo kakva kretnja unatrag, a to je autocesta, što je i logično zbog velikih brzina kojima se automobili kreću. Zakon kaže da se na autocesti vozač ne smije zaustavljati ni parkirati vozilo, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene i obilježene.

Posebno je naglašeno kako se na autocesti vozač ne smije polukružno okretati vozilo niti se kretati vozilom unatrag, osim na površinama izvan kolnika koje su za to posebno uređene.

Pravila su jasna: Za ovaj manevar na njemačkim autocestama možete ostati i bez vozačke

U suprotnom, prijeti vam kazna od 390 do 920 eura, ali i tri negativna prekršajna boda.

Uz autocestu, postoji i još jedno mjesto gdje je vrlo rizično voziti unatrag pa je stoga i zabranjeno. Riječ je o tunelima za koje Zakon kaže vozač koji se vozilom kreće kroz tunel ne smije zaustavljati niti parkirati vozilo u tunelu niti smije polukružno okretati vozilo ili se vozilom kretati unatrag.

Tko učini suprotno, prijeti mu novčana kazna od 130 do 260 eura.

Kada je obavezno kretati se unatrag?

Ipak, postoje i one situacije za koje Zakon nalaže da je obvezna kretnja unatrag, a to je u slučaju mimoilaženja na uskim cestama.

Ako je zbog nedovoljne širine ceste ili zbog neke zapreke na cesti mimoilaženje onemogućeno, vozač kojem je to, s obzirom na osobine ceste i okolnosti prometa, lakše i sigurnije izvesti, dužan je prvi se zaustaviti i, prema potrebi, kretanjem unatrag ili na drugi način pomaknuti svoje vozilo i zauzeti na cesti položaj kojim se omogućuje mimoilaženje, kaže Zakon koji i propisuje i kaznu od 30 eura za one koji se ne pridržavaju ovoga.

Navedeno je kako, na dijelu ceste s velikim nagibom (planinski i dr.) na kojem se vozila ne mogu mimoići, vozač koji se kreće uz nagib dužan je zaustaviti svoje vozilo ako ispred sebe ima prikladno mjesto za zaustavljanje koje omogućuje sigurno mimoilaženje i ako bi, u slučaju da tako ne postupi, mimoilaženje zahtijevalo kretanje unatrag jednog od vozila. U suprotnom, propisana je kazna od 30 eura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.