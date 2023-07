Stručnjak za radno pravo: “Vlada nije imala druge mogućnosti”

Podijeli :

Viktor Gotovac, stručnjak za radno pravo, komentirao je u N1 aktualni štrajk pravosudnih službenika te procjene o daljnjem razvoju i ishodu štrajka.

Štrajku pravosudnih službenika se ne nazire kraj. U zahtjevu sindikata stoji ultimatum da se plaće samo navedenoj kategoriji službenika i namještenika moraju povećati odmah te da predstavnici sindikata nisu spremni nastaviti dijalog. Vlada predlaže odluku o smanjenju plaće za vrijeme sudjelovanja u štrajku. Uplaćivat će im se obavezni doprinosi, a plaća i dodaci na plaću razmjerno vremenu sudjelovanja u štrajku počevši od 17. srpnja.

Štrajk pravosudnih službenika: “Mi smo od ponedjeljka volonteri” Službenica na sudu otkrila svoju plaću: “To je s 24 godine staža, bez dodataka”

“Čini mi se da ima puno elemenata u toj priči, koji bi imali svoju logiku kada bi ih se išlo raščlanjivati. Ovaj zadnji potez je odgovor na ono što je rekao sindikat, a to je da više neće obavljati ni hitne poslove. Vlada nije imala druge mogućnosti. Ovo je situacija gdje nikome nije dobro, a najmanje građanima i gdje možemo vidjeti da je sudska vlast od koje tražimo odgovore blokirana. Većina sudstva zapravo ne funkcionira”, kaže Gotovac.

Smatra da štrajkaši imaju puno pravo ukinuti hitne poslove.

“Jedno vrijeme uplitanje predsjednika vrhovnog suda nije dalo rezultate. Predsjednik nije imao nikakvu mogućnost nametati koji se poslovi mogu obavljati. To se moglo provesti isključivo kroz određivanje minimalnih poslova, nužnih i proizvodno održavajućih. To se nije dogodilo, o tome nije nitko odlučivao. Sindikat ima ovlasti u cijelosti zaustaviti svoj pogon. Je li to mudro? Nisam siguran”, rekao je.

Smatra da slabo plaćeni službenici ne bi trebali imati odgovornost razmišljanja o uslugama, već da je to odgovornost Vlade. “Vlada je kriva koja osigurava plaće i ona je to trebala riješiti.”

“Pravna država je u ovakvim situacijama uvijek dovedena u pitanje jer pravnu državu građani ne mogu doživjeti. Nemaju ročišta i ništa se ne odvija”, dodao je.

Gotovac argumente za čvrst stav predsjednika vlade prema štrajku smatra činjeničnima: “Djelovanjem na ovaj dio službenika, oni su u strahu da će i drugi tražiti povećanje plaće u državnim i javnim službama. To bi mogao biti okidač za povećanje zahtjeva i to je ono čega se vlada boji. Koliko je to realno, teško je procijeniti”, rekao je.

Smatra da štrajk može imati teške posljedice na građane jer pojedini građani će sami imati problem u vlastitim pravnim stvarima. To će naštetiti i društvu. “Zamislite da ste bili u poziciji da je trebalo biti zadnje ročište u vama egzistencijalnoj stvari i ono se odgađa. To je situacija koja nije bila predvidiva i bila je nezamisliva. Nitko nije razmišljao da bi sud mogao biti taj koji će ovo učiniti”, dodao je.

“Teško mi je reći koliko će dugo trajati. Da mi je netko rekao da će ovakav štrajk trajati ovoliko dugo, rekao bih da je to nemoguće. Sve procjene su teške i dolaze na razinu gatanja. Nemamo osnovu prema kojoj bismo odredili koliko će trajati. Na odluke nekih službenika će utjecati činjenica što postoji datum od kada štrajk više neće biti plaćen. Ljudi nemaju zalihe od svojih malih plaća i može se računati da će neki odustati”, zaključio je.

