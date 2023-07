Štrajk pravosudnih službenika: “Mi smo od ponedjeljka volonteri”

Podijeli :

Sindikalna povjerenica na Općinskom građanskom sudu Marija Paun u N1 Studiju uživo komentirala je štrajk sudskih službenika i namještenika.

Osvrnula se prvo na jučerašnju prosvjednu šetnju oko Nacionalne i sveučilišne knjižnice u kojoj se održavala sjednica Vlade, a koju su okružile specijalne policijske snage.

“Nije to bilo lako vidjeti, nije bilo ljudi u maskirnim uniformama s pancirkama, ali ne bih rekla da je to uobičajeno. 85 posto nas je žena, šećemo pod pauzom i onda prolazimo pored špalira specijalaca”, rekla je Marija Paun.

Govoreći o daljnjim koracima od ponedjeljka otkrila je:

“Mi smo od ponedjeljka volonteri. U procesu mirenja nije određeno što su hitni poslovi. Možemo napraviti obustavu rada, aktivirati članak 214 da se rade smo nužni poslovi – koji ugrožavaju zdravlje, život i sigurnost. Radile su se hipoteke primjerice, neki predmeti, obiteljski predmeti, to se radilo. Ako dođe do ovoga, ja radim na općinskom sudu, tamo bi pod hitno spadalo eventualno obiteljsko i to otmica djeteta, ugrožavanje života, pod kaznenim bi bilo više toga. Mi nećemo samo stati. Donijet ćemo odluku.”

Desetljećima smo bili strpljivi, ističe.

Na pitanje sumnjaju li u obećanja, rekla je: “U tom zakonu se ide prema boljim startnim pozicijama, a naša je loša i u tom zakonu ćemo još niže pasti, puno toga je nelogično. Dugo radimo na krizni način. Već dugo u smanjenom broju radimo prekovremeno, dijelimo posao da se sve obuhvati…”

Dodaje da je Ministarstvo pred njih stavilo sporazum o budućoj suradnji i “neku tablicu s koeficijentima gdje su izdvojeni samo sporadični koeficijenti”.

Na pitanje koliko bi prema njihovoj ponudi porasla plaća primjerice zapisničaru, odgovara: “Mislim da je bilo na nekih 970 eura sa sadašnjih oko 700. Ne tražimo 400, ali nakon što je donesena odluka o 100 eura, smanjili smo zahtjev na 300 eura. Ponudu nismo dobili niti centa. Prosjek plaća Ministarstvo prikazuje 700 eura, a to je zato što je većina zaposlenih od 50 do 60 godina i ubrzo će otići u mirovinu.”

