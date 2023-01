Stručnjakinja: Bačić ima političku moć kojom može ubrzati određene procese

Podijeli :

Izvor: Igor Soban/Pixsell

Ariana Vela, stručnjakinja za Europske fondove gostovala je u Newsroomu u kojem je komentirala smjenu resorne ministrice Nataše Tramišak i dolazak novog ministra Šimu Erlića.

“Jako je teško komentirati koliko je realno da se mogu potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti, ali činjenica je da će ministar Branko Bačić na određeni način kapitalizirati na svemu onome što su korisnici i konzultanti s njima radili u proteklom periodu kad je Hrvatska uopće počela koristiti taj fond”, rekla je te je dodala: “Kako dolazimo do kraja roka velik broj tih projekata je u implementaciji, a kako dolazimo do roka bit će sve više i isplata. Hoće li on to uspjeti, vrlo ćemo brzo zapravo vidjeti. Tad će se vidjeti jesu li odradili, što su i tko jest, a tko nije odradio svoj posao”.

Institut za rat: Putin se okreće protiv moćnog šefa ruskih plaćenika Prodajom ilegalnih lijekova za potenciju ‘zaradila’ preko 200.000 eura

Vela navodi kako su svi prethodni ministri zbog Europskog fonda solidarnosti, a tako i zbog sredstava iz ostalih fondova stajali na vrhu piramide i tako uvijek kapitaliziraju na svemu onom što rade korisnici, oni koji zaista provode projekte kraju, a onda to na kraju ulazi u resore ministara.

“Da bi neki ministar mogao reći da je to njegov rezultat on bi morao suštinski promijeniti proceduru na bolje, nisam sigurna ima li Branko Bačić vremena napraviti bilo što u vezi procedura. On će učiniti bilo što što može, a to je njegova politička moć da određene procese ubrza ako može i da u ovom kratkom periodu uz političko djelovanje i pritisak natjera sustave i korisnike da odrade posao kako bi to mogao kapitalizirao”.

Isto tako, Vela kaže kako ne želi komentirati rad Nataše Tramišak jer više nije na funkciji.

“Ona je sad voda ispod rijeke, ona je već prošla, ali ono što mogu reći je to da će svaki ministar koji je uspješan promijentiti nešto u proceduri kako bi ona bila što efikasnija. Ona je imala povijesnu priliku promijeniti procedure za novu financijsku perspektivu, da ju pojednostavi i da dotok novca premaa korisnicima bude brži i jdnostavniji te da se time rastereti sustav. Ali, ne mogu reći da se ta promjena dogodila. Ona je došla u trenutku kad su projekti već bili u implementaciji. Ovaj cijeli sustav prelaska na euro ne radi jer nije bio predviđen prelazak na euro i zbog toga imamo problem i s izvještavanjem prema EU komisiji jer nemamo sustav koji radi”, rekla je.

Isto, navodi kako vjeruje da većina velikih projekata ima dovoljno dobro posložen sustav da to na njih neće utjecati.

“Ne mogu reći koji je ministar najlošiji”

“Ono što je najgore je činjenica da se nas koji provodimo projekte od strane sustava penalizira ukoliko napravimo neku grešku, dok s druge strane kad sustav napravi kardinalnu pogrešku, mi ne možemo dobiti odgovor tko je odgovoran. Netko mora biti odgovoran. Jedino sad mogu komentirati izjavu novog ministra Šime Erlića da će sustav biti funkcionalan”, rekla je te je dodala: “To što neki ministri završavaju u istražnom zatvoru zapravo ima malo veze s EU procedurama, ovo su primarno postupci u javnim nabavama. Njihova kaznena djela kao takva nemaju direktno veze s kompleksnošću procedura EU projekata. S druge strane imamo ministre koji su glavni u resoru, a oni su optuženi za kaznena djela”.

Udruga Franak podnijela kaznenu prijavu protiv agentice Vlade na Sudu EU JAR brani planirane vojne vježbe s Rusijom i Kinom

Vela kaže kako ne može reći koji je ministar najlošiji do sada.

“S ministrima imam dosta turbulentne odnose. Dali smo im jako puno pisanih preporuka, niti jedan do sada nije te preporuke poslušao do trenutka dok se nije dogodio problem na velikom projektu, a onda su trebali našu pomoć. Od nijednog ministra nismo dobili jasan plan što želi napraviti tijekom svog mandata. Hrvatska jako ovisi o tim sredstvima i jako se na njih oslanja. Voljela bih vidjeti Šimu Erlića ili bilo kojeg drugog ministra kako kaže koliko im je ostalo i što će napraviti s tim sredstvima. Sve dok se sve nas ne poče percipirati kao partnere, tu neće biti pomaka”, rekla je.

Za kraj je napomenula: “Onoliko koliko poznajem Šimu Erlića poznajem, mogu reći da je smirena osoba, komunikativan je, ne mogu reći da sam vidjela jasne i konkretne planove. On nema puno manevarskog prostora i zapravo se nadam da će shvatiti da smo mi svi partneri i da će iskorisiti sve resurse koji su mu na raspolaganju. Njegovo ministarstvo je koordinacijsko tijelo za EU fndove, on itekako ima ovlasti da pojednostavi procedure i za korisnike i za sam sustav. Erlić apsoloutno ima moć za pojednostavljenje procedure, ali pitanje je hoće li imati energije”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.